Les membres du Parlement européen commémorent feu le président du PE, David Sassoli

La cérémonie a été suivie par la famille Sassoli, y compris sa femme et ses enfants

De nombreuses personnalités publiques étaient également présentes, y compris celles qui occupaient les plus hautes fonctions politiques dans les pays et institutions de l’UE. Parmi eux se trouvaient le Premier ministre italien Mario Draghi, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, le Premier ministre grec Kyriakos Micotakis, le Premier ministre croate Andrej Plenkovi et le Premier ministre maltais Robert Abela.

Au début de la cérémonie, un court métrage intitulé « David Maria Sassoli, président du Parlement européen » a été projeté dans la salle plénière.

Ouvrant la cérémonie, le président du Parlement par intérim, Robert Metsola, a déclaré : « L’Europe a perdu son leader, la démocratie a perdu son champion et nous avons tous perdu un ami. Il sait toujours traduire en action les valeurs auxquelles il croit.

Il a souligné comment Sassoli – a lutté pour garantir que le Parlement reste actif pendant les mois les plus critiques de la pandémie et nous a permis d’adopter l’important paquet législatif dont l’Europe et ses citoyens ont besoin.

« Cette réunion honorera votre travail et honorera votre héritage », a conclu Metsola.

L’ancien Premier ministre italien et député européen Enrico Letta, un ami proche du président Sassoli, a déclaré dans son discours d’adieu que pour lui, l’Europe n’était pas seulement une question de directions, d’institutions et d’acronymes. – L’Europe surtout son peuple, son âme, son cœur. David continue d’ouvrir les portes de ce Parlement et cherche à ouvrir les portes aux citoyens de tout notre continent. – il montre.

« La cause commune de tous ses combats est claire : l’Union européenne est une union de valeurs », a déclaré Letta, ajoutant que « le combat de David pour la démocratie, la liberté et l’État de droit est une inspiration pour nous tous ». – Nous continuerons votre travail. Votre combat sera toujours notre combat. Nous ne t’oublierons jamais, dit-il.

« David (…) évoque naturellement un respect qui va bien au-delà de votre rôle », a déclaré Charles Michel, président du Conseil de l’Europe. Michel a loué la personnalité chaleureuse, authentique et souriante de David Sassoli, qui, selon lui, était ferme en cas de besoin.

Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à un homme d’une rare gentillesse dont le sourire, la vision et les idéaux étaient assez larges pour tout un continent.

Après le discours de Macron, les chefs des groupes politiques du parlement ont pris la parole.

Iratxe Garcia Perez (ES), chef du groupe S&D Sassoli, a déclaré : « David Sassoli est un champion européen aimable, engagé et passionné, capable de dialoguer tout en adhérant aux principes de liberté, de démocratie et de solidarité. Le mieux que nous puissions faire pour lui rendre hommage est de poursuivre son héritage : construire une Europe sociale et une politique migratoire qui place les personnes au centre.

Interviennent : Manfred Weber (PPE), Dacian Ciolos (Updating Europe), Ska Keller (Verts), Marco Zanni (ID), Raffaele Fitto EKR) et Martin Schirdewan (Gauche).

