Les meilleurs salariés de Munich ? Le Bayern a déjà négocié avec Ousmane Dembele !

Le FC Bayern est actuellement lié à de nombreux joueurs. Avec les adieux imminents de Robert Lewandowski, force est de constater que ce sont surtout des joueurs offensifs comme Ousmane Dembele qui sont en cause. Selon les informations actuelles, les pourparlers entre Munich et la France deviennent de plus en plus concrets.

Il est de notoriété publique que le FC Bayern était déjà intéressé par la signature de Dembele à l’été 2016 alors qu’il était sous contrat au Stade rennais. Cependant, à l’époque, l’adolescent est passé au Borussia Dortmund pour 35 millions d’euros et un an plus tard au FC Barcelone pour 140 millions d’euros.

Le contrat du joueur de 25 ans avec les Catalans expire dans moins de six semaines. Bien que le Français souhaitait rester à Bara, le club n’était pas financièrement en mesure de répondre à ses revendications salariales.

Le Bayern est-il sérieux à propos de Dembele?

Alors que Sky Sport UK a révélé le week-end dernier que le Bayern regardait à nouveau l’ailier, Le journal sportif français « L’Equipe » fournit désormais de nouvelles informations. Selon le journal, non seulement il y a eu des discussions lâches entre les champions en titre et l’équipe du joueur, mais les deux parties sont déjà en négociations concrètes sur un transfert gratuit cet été. Selon « L’Equipe », le FCB veut faire de sérieux efforts pour signer l’international français. Ainsi, Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic et Hasan Salihamidzic croient tous au joueur et apprécient ses qualités.

Cependant, on ne sait pas si le Bayern est vraiment disposé à gérer le cadre financier du transfert de Dembele. Même si ceux-ci étaient disponibles gratuitement, un coût énorme, y compris les salaires, devrait être payé. Le Bayern aurait proposé à Dembele un contrat de 4 ans et un salaire de 18 millions d’euros par saison. Cela ferait bientôt de Dembele l’un des meilleurs gagnants du record du championnat.

En dehors du Bayern, Dembele devrait également être un sujet brûlant à Chelsea et surtout au Paris Saint-Germain.

Les fans du Bayern ont des sentiments mitigés

Les rumeurs actuelles sur Dembele suscitent des sentiments mitigés parmi les fans du Bayern. Même si de nombreux supporters des champions du record sont confiants dans leur qualité et leurs compétences de jeu, il y a une grande inquiétude quant à leur intégration au FCB. Dembele s’est une fois mis en grève lorsqu’il a déménagé au FC Barcelone et a laissé beaucoup de terrain brûlé au BVB. À Barcelone aussi, il y a eu de l’aventure et un manque de discipline en dehors du terrain ces dernières années.