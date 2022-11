Les médias français proposent aux ménages des conseils pour réduire leurs factures d’électricité – !Argument

Le Premier ministre français Emmanuel Macron a exhorté la France à être prudente dans la crise énergétique et à réaliser des économies d’énergie de 10 %. Comment devraient-ils le faire ?

Cet hiver sera très complexe pour tout le monde en Europe. En France, il y a débat sur l’éventuelle nécessité de couper l’électricité dans certains cas. La principale cause de la crise a été l’indisponibilité de la majeure partie du parc nucléaire français, principalement due à la maintenance de nombreux réacteurs. Dans une situation où il n’y a pas d’énergie nucléaire, la solution est d’utiliser une centrale électrique au gaz, mais même cela ne fonctionnera pas cet hiver pour des raisons bien connues. « Si nous augmentons au maximum les prix de l’énergie, la nécessité absolue de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, tout cela conduit à la nécessité de réduire nos consommations. Chauffage, éclairage, cuisine, temps libre… », c’est ce que disent les médias et leurs politiques aux Français.

Des suggestions pour les ménages sur la façon de limiter la consommation et de réduire leurs factures sont fournies séparément pour chaque domaine des appareils électroménagers. Agence française de l’environnement et de l’énergie Respirons et RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, ont mené une enquête sur un échantillon représentatif de 101 foyers et plus de 80 types d’équipements électriques. D’après les recherches, les Français se chauffent majoritairement au gaz, mais l’utilisation du chauffage électrique, soit séparément, soit en complément, est également très répandue. Dans ce cas, il s’agit de 27,6 % de la consommation totale d’électricité du ménage. La première option consiste donc à réduire la température de consigne. Pour les Français, 19°C dans un séjour occupé et 16°C à 17°C sont recommandés le temps restant. On estime qu’une réduction de 1 °C permet d’économiser 7 % de la consommation d’énergie.

La moitié des foyers français (49%) sont équipés de chauffe-eau électriques dont le principe est de chauffer de grandes quantités d’eau et de la maintenir à haute température (effet joule). Le coût annuel moyen de l’électricité pour un réservoir de 200 litres est estimé à 285 euros. Ainsi, si les habitants souhaitent réduire leur consommation d’eau et d’électricité, ils doivent moins se baigner, prendre des douches plus courtes et éviter de se laver les mains à l’eau chaude. Sur le chauffe-eau lui-même, il est possible de réduire la température et de régler une minuterie pour l’éteindre le plus rapidement possible. Si la chaudière est installée dans un endroit froid, comme un sous-sol, les déperditions peuvent également être réduites par une isolation extérieure. Les chauffe-eau thermodynamiques, dont la technologie comprend une pompe à chaleur plus efficace, ont ensuite été recommandés pour les ménages nouvellement meublés. Il consomme en moyenne 2,2 fois moins qu’un chauffe-eau à effet Joule.

Près d’un quart de la consommation totale d’électricité des ménages français est constituée de réfrigérateurs, congélateurs et leur combiné. Ici, il est conseillé aux habitants d’évaluer le volume de l’appareil au prorata de sa consommation au moment de l’achat. Certains appareils peuvent consommer trois fois plus que d’autres, il est donc important d’étudier les étiquettes énergétiques (de A++ à E). Des appareils plus efficaces peuvent réduire les factures d’électricité liées au refroidissement d’au moins 1,5 %. Une autre solution consiste à acheter un appareil avec un volume plus petit. « Nos réfrigérateurs ont une capacité moyenne de 350 litres, trop, trop pour un couple ou une personne », a-t-il déclaré. Sophie Atali, expert dans son domaine. Les équipements de lavage et de séchage des ménages français sont intrinsèquement économes en énergie, mais par exemple les cuisinières (moitié électrique et moitié gaz dans les ménages français), les fours et les cuisinières électriques sont inclus dans la cuisine, après les réfrigérateurs et les congélateurs, étant leurs appareils les plus courants. consommation. énergie moyenne annuelle. Son utilisation est difficile à limiter, mais il est possible d’être prudent dans l’inclinaison des casseroles et poêles et, si possible, de choisir des appareils plus performants comme les plaques à induction.

Des économies peuvent également être réalisées dans le domaine de l’équipement audiovisuel. Dans cette catégorie, la télévision est en tête de la consommation d’énergie. Bien qu’elle ait été réduite grâce à la technologie LED, il est vrai que plus la taille de l’écran est grande, plus l’appareil consomme. La durée de fonctionnement des appareils dans les foyers a également augmenté à 6 heures 46, contre moins de 6 heures en 2008. Les box Internet font partie des appareils les plus utilisés, 64 % d’entre elles sont utilisées lorsque la télévision est éteinte.