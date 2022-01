Les médias d’Allemagne, de France et de Grande-Bretagne ont réagi aux propos de Biden sur l’Ukraine

A la veille d’une éventuelle invasion russe de l’Ukraine, c’est-à-dire d’une guerre en Europe, le président américain philosophait sur ce que pourrait être une petite invasion russe et, indirectement, une réaction contrôlée de l’OTAN. Les États-Unis veulent donner à la Russie une petite partie de l’Ukraine ? « Welt » quotidien

Les remarques de Biden sur « l’intrusion mineure » de la Russie en Ukraine sont une autre erreur de politique étrangère et elles seront sûrement interprétées au Kremlin comme une approbation d’un tel acte – évalue le quotidien britannique « Daily Telegraph »

Biden a eu des ennuis après des propos ambigus sur la situation autour de l’Ukraine, lorsqu’il a évoqué la possibilité d’une « attaque mineure » de la Russie, ce qui serait mieux qu’une invasion de l’Ukraine – écrit le quotidien « Le Monde »

Laissez-nous vous rappeler. – Je pense que la Russie entrera en Ukraine. Poutine en paiera le prix fort, a déclaré Joe Biden lors de la conférence de mercredi, faisant référence à la montée des tensions entre la Russie et l’Ukraine. Le président américain a cependant laissé entendre que « l’absence d’intrusion » de Moscou dans la région de Kiev provoquerait une réponse moins dure de la part de Washington et de ses alliés de l’OTAN. Ces mots ont largement résonné dans le monde entier.

« Spiegel » a noté que lors de la conférence de presse de Joe Biden, « le plus grand tumulte a été provoqué par les remarques du président sur la question la plus importante de la politique étrangère et de sécurité aujourd’hui, la crise actuelle en Ukraine. Lorsque Biden a été interrogé sur son évaluation actuelle de la situation et Les plans du président russe Vladimir Poutine, il a d’abord déclaré qu’il s’attendait à une invasion russe : Je pensais qu’il allait entrer. Il devait faire quelque chose.

« À un moment donné, Biden a même donné l’impression que Poutine ne devrait pas s’attendre à une punition sévère de la part de l’Occident dans le cas de l’invasion de l’Ukraine par la Russie », a écrit Spiegel.

S’il y avait une « invasion mineure », il y aurait une lutte au sein de l’OTAN sur « ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire », a déclaré Biden, mais lorsqu’une invasion de l’Ukraine se produirait, « ce serait désastreux pour la Russie ». Les États-Unis et leurs alliés seront alors prêts à imposer des sanctions massives à la Russie et à l’économie russe.

« Cette gradation est nouvelle et sème rapidement la confusion. Et maintenant? Biden a-t-il presque donné à Poutine la permission d’envahir certaines parties de l’Ukraine, pas seulement les journalistes demandent » – rapporte « Spiegel ». L’attachée de presse de Biden, Jen Psaki, a expliqué plus tard que les États-Unis et leurs alliés réagiraient à « tout type d’attaque russe » contre l’Ukraine par une réponse « rapide et forte ».

Le quotidien Welt a qualifié les remarques de Biden sur l’Ukraine d' »erreur grossière » lors de la conférence. « Ils peuvent tenir la tête au Département d’Etat. Encore plus au Conseil de sécurité nationale. Imaginez : à la veille d’une éventuelle invasion russe de l’Ukraine, d’une guerre en Europe centrale, des présidents américains philosophent sur ce qu’ils pourraient faire à un mineur. » invasion de la Russie et réaction de secours essentiellement indirecte de l’OTAN. Franchement : les États-Unis ont-ils donné à la Russie une fraction de l’Ukraine ? »

Le Suedeutsche Zeitung note que « certaines des déclarations de Biden sont assez intéressantes, mais peut-être pas nécessairement dans la manière dont le personnel présidentiel associe ces adjectifs ». Par exemple, « lorsqu’il parlait de la Russie et de l’Ukraine : Biden a déclaré aux journalistes avec désinvolture qu’il soupçonnait Poutine d’aller de l’avant. Le fait que le président des États-Unis, généralement bien équilibré, s’attendait à une attaque russe contre l’Ukraine, n’a jamais semblé aussi clair. »

Selon le ministère des Affaires étrangères, « il est encore plus surprenant qu’après cette déclaration, Biden ait été très honnête en décrivant comment l’Occident réagirait dans une situation de crise. En cas d’invasion, Poutine devrait compter avec de lourdes sanctions économiques, » a prévenu Biden. La Russie serait alors coupée de l’accord. paiement en dollars américains.

Le président a cependant reconnu que « les pays de l’OTAN n’étaient pas du tout d’accord avec les détails de la réponse. Au contraire. Si vous interprétez Biden correctement, il semble y avoir des points de vue très différents au sein de l’alliance sur ce qui doit être exactement compris comme une invasion et comment la Russie doit être punie si l’agression reste en dessous d’un certain seuil.(…) Les journalistes veulent savoir si (le président) vient de donner l’autorisation à Poutine de déclencher une petite guerre avec Kiev. Biden ne peut pas complètement nier ces soupçons », a écrit » Sueddeutsche Zeitung « .

Médias britanniques : Poutine interprétera les erreurs de Biden comme une autorisation d’agir en Ukraine

Les remarques du président américain Joe Biden sur « l’incursion mineure » de la Russie en Ukraine sont une énième bévue de politique étrangère et une bévue qui ne peut être interprétée au Kremlin que comme une approbation d’une telle action, évalue le British Daily Telegraph.

« Nous devons montrer notre force. » Les appels se font de plus en plus forts aux États-Unis pour arrêter les pirates russes

« Il y a eu une erreur à la 28e minute de la conférence de presse de Joe Biden – et c’était choquant. Surtout si vous la regardez à Kiev ou au Kremlin. Le président américain semble dire que si (le président) Vladimir Poutine n’exécute une attaque mineure contre l’Ukraine, la Russie ne fera pas face à des sanctions dévastatrices, écrit le journal.

Il a ajouté que des accusations avaient fait surface à Kiev selon lesquelles Biden avait donné le feu vert au Kremlin et s’indignait d’avoir publiquement distingué les différents niveaux d’attaque de la Russie. Selon la partie ukrainienne, cela est très dangereux car on pense que l’option préférée de Poutine est une ingérence limitée. Cela soulève des soupçons sur la conclusion d’un accord derrière l’Ukraine. En fait, on craint à Kiev que Biden ne se soit pas si trompé, mais qu’il dise la vérité par inadvertance, selon le Daily Telegraph.

« Quoi qu’il ait voulu dire, c’était un exemple de Biden parlant trop et parlant librement, une faiblesse qu’il a montrée. Lors de sa première conférence de presse en 78 jours, le président voudra peut-être démontrer sa connaissance des détails, finissant par parler pendant près de deux heures. Mais quand il a fini, les responsables de la Maison Blanche ont désespérément tenté de clarifier les commentaires sur l’Ukraine », a écrit le Daily Telegraph.

Il a souligné qu’il s’agissait de la prochaine erreur de politique étrangère de Biden, car en octobre, les responsables américains ont dû calmer le sentiment après avoir suggéré que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d’attaque chinoise, dans ce qui ressemblait à un changement dans la politique longue et complexe de Washington. . la politique est « l’ambiguïté stratégique ».

« Mercredi, lorsqu’il a été interrogé pour la première fois sur la crise en Ukraine, Biden a déclaré : Il (Poutine) n’a jamais vu de sanctions comme je l’ai promis s’il déménageait (en Ukraine). C’est ce que lui et ses conseillers espèrent. s’arrêter là. Au lieu de cela, Biden se lance dans une longue analyse de ce qu’il pense qu’il se passe dans la tête de Poutine – et qui, comme vous le savez, est difficile à prévoir. , y compris les incendies dans la toundra russe et la guerre nucléaire », explique le Daily Telegraph.

« S’il avait regardé – il était minuit à Moscou – Poutine aurait été un peu surpris par tout cela. Mais il a dû arriver à la conclusion que la porte de l’Ukraine pourrait être ouverte » – a conclu le journal.

Médias français: Biden en difficulté après des propos ambigus sur l’attaque de la Russie contre l’Ukraine

Le président américain Joe Biden a eu des ennuis après des propos ambigus sur la situation autour de l’Ukraine, lorsqu’il a évoqué la possibilité d’une « attaque mineure » de la Russie, ce qui serait mieux qu’une invasion de l’Ukraine. L’opposition américaine a vivement critiqué le président, écrit le quotidien Le Monde.

La formulation ambiguë par Biden de cette « petite agacement » a suscité de vives critiques de la part de l’opposition, qui a accusé le président d’être soumis à la Russie et d’accepter l’invasion russe de l’Ukraine – j’ai écrit « Le Monde ».

Le quotidien cite un politicien américain de l’opposition : « L’impuissance de Joe Biden a rendu Vladimir Poutine courageux, et maintenant Poutine a reçu le feu vert pour attaquer l’Ukraine », a réagi le sénateur républicain Tom Cotton de l’Arkansas sur Twitter.

« Donc, si nous ne prenons que certaines zones de l’Ukraine, notre réaction sera plus légère que si nous les annexions toutes ? » a déclaré avec colère le sénateur de Floride Marco Rubio. Face à la montée de la colère, la Maison Blanche a assuré que le président Biden définissait simplement la différence entre une attaque « militaire » d’une part et une attaque « non militaire, paramilitaire ou cybernétique » d’autre part, rappelle « Le Monde ». « .

« Le président américain a fait un pas vers la Russie, qui exige des assurances que l’Ukraine ne rejoindra jamais l’Alliance nord-atlantique et que l’Occident ne déploiera pas d’armes stratégiques sur son territoire. Vladimir Poutine impose son calendrier à Joe Biden », conclut « Le Monde ». « .

