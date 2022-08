Un signe d’une nouvelle ère a été l’apparition du Premier ministre slovène Robert Golob au sommet de l’UE. Le chef du gouvernement slovène s’est exprimé pendant quinze minutes sur l’énergie européenne. Ce n’est pas marié, car les nouveaux venus aux plus hauts niveaux politiques comme Golob, qui vient de remporter les élections en avril, écoutent et parlent généralement très brièvement.

Plus intéressant encore, il a parlé au nom de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Qu’une prime d’Europe occidentale soit laissée à un homologue d’Europe centrale pour parler en leur nom ne serait pas arrivé il y a quatre ans, a déclaré le journal. Police étrangère avec le fait que cet échantillon montre la lente émancipation des pays d’Europe centrale dans l’UE.

Selon le journal, la broche est un loup pour l’Ukraine. Lorsque le monde régnait, les pays d’Europe centrale ne savaient pas où aller. Après l’effondrement de l’Union soviétique, un jour perdu est apparu parmi eux. Cela a progressivement diminué au fur et à mesure que ces pays ont compris qu’ils ne pouvaient pas pénétrer l’Occident aussi facilement qu’ils l’avaient imaginé. Le sentiment que les pays d’Europe occidentale y voyaient une sorte de ligue dans le déclin de son espèce a conduit à l’émergence de sentiments anti-Bruxelles et anti-occidentaux.

Mais maintenant, c’est clair pour la première fois dans la région : nous appartenons à l’Europe. À la lumière de l’invasion russe, des pays comme la Pologne, la République tchèque, l’Estonie, la Slovénie et la Bulgarie ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas aller à l’Est, dans la sphère d’influence de la Russie, mais voyaient leur place dans l’espace européen. .

La politique étrangère met en lumière la manière dont le Premier ministre tchèque Petr Fiala a placé les valeurs démocratiques pendant la présidence intérimaire de l’UE. Le pays veut clairement investir à nouveau en Europe, mais en référence à l’ancien chef du gouvernement, Andrej Babie, qui a été accusé de fraude avec les fonds de l’UE.

Les descendants des pays d’Europe occidentale considèrent positivement que le bloc de l’Est est proche des valeurs de l’UE. L’eurodéputée néerlandaise Sophie int Veld, voit d’abord les humains, attribue le premier arc à l’Europe d’abord avec le fait qu’elle a quand même passé un bon moment à l’entrée.

Les médias étrangers ont rapporté que jusqu’à présent, les scrutins à Bruxelles, en Allemagne et en France ont échoué dans leurs rôles de leadership. Qui dirige l’Europe ?, a demandé la station Deutsche Welle, selon lui, l’Allemagne a perdu sa crédibilité avec son attitude prudente face à l’invasion. Des doutes ont également assombri Pao quant à la nécessité de négocier avec Poutine, et il a mis en garde contre le gaz russe.

Selon la BBC, les nouvelles puissances principales de l’UE sont des pays avec une géographie et une histoire similaires à la Russie, comme la Pologne et les États baltes, qui ont mis en garde à plusieurs reprises contre une invasion russe. Leurs voix commençaient à se faire entendre à Bruxelles, a indiqué la station.

Les commentaires du serveur ont également atteint le même point efficace, ne parlons que des nouvelles publicités européennes, celles qui étaient jusqu’à présent à la périphérie de l’Europe sont apparues. Euractiv a nommé le Premier ministre estonien, Kaja Kallas, qui s’est opposé aux représentants allemand et français et les a défiés, et n’a pas parlé au principal criminel, le président russe Vladimir Poutine.

L’attitude envers la Russie est le principal critère d’unité et la base de l’alliance, selon les commentaires d’Euractiv sur la nouvelle architecture européenne. Il doit y avoir une volonté de soutenir les valeurs d’une civilisation déchue et de la défendre contre la marée russe.

Le nouveau respect pour le pays d’Europe centrale devant le jeu traditionnel dans l’UE appelle à une nouvelle vocation. L’Allemagne ne rouvrira ses portes que si elle façonne ses politiques en coopération avec ses partenaires européens, selon Henning Hoff du Conseil allemand des relations étrangères