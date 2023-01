Les joyaux de la couronne peuvent être revus à St. Bienvenue

30 ans se sont écoulés depuis la fondation de la République tchèque, et comment célébrer la souveraineté de notre pays autrement qu’avec une exposition des artefacts les plus précieux du pays et qui représentaient sa souveraineté dans le passé. Ils peuvent être admirés d’aujourd’hui à samedi, mais pas cette fois dans le contexte de la salle Vladislav. Les joyaux, ainsi que d’autres objets importants de l’histoire tchèque, peuvent être vus gratuitement à la cathédrale Saint-Paul. Vitus.

Les sept détenteurs de clés se sont rencontrés hier dans la salle de la couronne à St. Il les a accueillis au château de Prague pour retirer les bijoux tchèques les plus précieux des boîtes dans lesquelles ils étaient conservés, ainsi que les conservateurs. Cela s’est produit après cinq ans, lorsqu’ils ont été exposés à l’occasion du 100e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie indépendante et du 25e de la fondation de la République tchèque.

Dans les expositions précédentes, après avoir été retirés de la salle, les bijoux étaient généralement amenés directement sur la place du Château de Prague, qui est la plus représentative. La salle de Vladislav, utilisée à l’époque des rois pour les fêtes et les tournois chevaleresques, est la toile de fond gothique parfaite pour les foires, qui est parfois remplacée par la salle de Charles, également située dans l’ancien palais royal. Cette fois, cependant, les bijoux ne quitteront pas les locaux de la cathédrale Saint-Paul. Vitus du tout.

Artefacts de la collection Treasures of St. Vitus est exposé aujourd’hui dans le transept de l’église Saint-Pierre. Vitus, dans la vitrine originale conçue par Josef Gočár. Dans ce document, ils ont été révélés au public pour la première fois en 1929, c’est-à-dire la première fois dans l’histoire que les joyaux ont été montrés au public. Leur dernière exposition a eu lieu dans la cathédrale même en 1955.

Couronne de Charles IV. fait même partie de l’héritage des Habsbourg

Les visiteurs peuvent se réjouir de la couronne de St. Wenceslas avec chapeau exposé, qui est le plus ancien artefact de l’ensemble de pierres précieuses. Couronne dédiée à st. Wenceslas a été construit en 1346 par Charles IV. pour le prochain sacre. Dès le début, c’était un bijou utilisé uniquement lors d’occasions spéciales.

La couronne est constituée d’une coiffe en or composée de quatre parties décorées de fleurs de lys royales. Ces sections relient quatre rubans à un point de croisement décoré d’une croix, où les épines de la couronne de Jésus-Christ seront placées. Toute la couronne est en or 19 à 22 carats, 96 perles et pierres précieuses, dont des saphirs, des émeraudes et des rubis. Un fait intéressant est que le bracelet faisait à l’origine partie d’une ceinture en or que Blanco a reçue de Valois, la première épouse de Charles IV, en cadeau de mariage. Le poids total de la couronne est de 2,35 kilogrammes et la hauteur est d’environ 20 centimètres.

Le joyau de la couronne se trouve dans la cathédrale St. Vita s’exhibe après plus de 50 ans

Le sceptre royal et la pomme royale n’avaient plus de lien fort avec les terres tchèques. Le sceptre de la Renaissance a été fabriqué pour l’empereur Ferdinand Ier en 1533, et la pomme a été fabriquée pour lui six ans plus tôt. Les deux artefacts sont devenus une partie des joyaux de la couronne des Habsbourg après que les Habsbourg ont acquis la couronne tchèque en 1627 et ont remplacé le bâton et la pomme utilisés précédemment de la période gothique. Au lieu de cela, ils sont allés en Autriche, où les grands-ducs autrichiens ont commencé à les utiliser.

L’exposition est complétée par la croix du couronnement, l’épée du couronnement de saint Georges. Wenceslas, et des étuis en cuir antiques pour bijoux de couronnement individuels. La collection expose également le manteau du couronnement, réalisé en 1617 pour Ferdinand II. à l’occasion de son couronnement comme roi de la République tchèque.

Le manteau est fait de soie rouge goldhead et n’est pas inférieur à l’hermine typique en vison. Il mesure 312 centimètres de large et 236 centimètres de long. S’il n’est pas actuellement exposé, il est stocké dans une zone de stockage spéciale qui maintient un climat constant. La dernière pièce remarquable de l’exposition est également le crâne de St. Wenceslas, représenté dans la chapelle St. Wenceslas dans la cathédrale, où se trouvent également les restes du saint patron des terres tchèques.

L’exposition bijoux et autres objets se poursuivra jusqu’au samedi 21 janvier. Les portes de l’exposition ouvrent toujours aux visiteurs à neuf heures du matin et restent ouvertes jusqu’à cinq heures de l’après-midi. L’entrée est gratuite et aucune réservation ne peut être faite, alors attendez-vous à une file d’attente. Pour ceux qui trouvent le château de Prague trop loin, ils peuvent se rendre à Jablunkov.

Bien que le Musée de la Bible n’y expose pas l’original, une réplique de l’atelier de joaillerie de Jiří Urban est aussi fidèle que possible à l’original. De plus, vous pourrez également admirer des copies d’autres artefacts importants liés à notre histoire, des vêtements de Marie-Thérèse aux répliques de l’Enfant Jésus de Prague en passant par des répliques d’armes hussites ou des fac-similés de documents médiévaux.