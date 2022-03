Les joueurs de tennis en Argentine ont perdu 0:4, la finale de la Coupe Davis sera sans eux

Buenos Aires – Le joueur de tennis tchèque ne participera pas à la finale du tournoi de la Coupe Davis cette année. Lors des qualifications, ils n’ont pas marqué un seul point contre les favoris argentins sur terre battue à Buenos Aires et ont perdu 0: 4 dans le match. L’entourage du capitaine Jaroslav Navrátil affrontera les matches moins importants du Groupe mondial I les 16 et 17 septembre de cette année, le vainqueur se qualifiant pour le tournoi final en 2023.

Lors du match d’ouverture d’aujourd’hui, les joueurs de tennis ont perdu tout espoir d’obtenir un tour après avoir perdu contre Tomáš Macháč contre Jiří Lehečka en double avec Horace Zeballos et Máxim González deux fois 4: 6. Lorsque la décision a été prise, Vít Kopřiva a perdu contre Federico Cori 2: 6 , 4: 6 lors de la première au concours.

Lors du simple de vendredi, Lehečka, 20 ans, a perdu contre Sebastian Báez 6: 7 et 3: 6, et lors du deuxième match, Macháč, 21 ans et 131e joueur en simple ATP, a perdu 6: 2, 2: 6 et 3: 6 après des débuts prometteurs avec le quatorze tennisman mondial Diego Schwartzman.

« Quand nous sommes arrivés ici, nous ne pensions pas marquer un point. Il y avait beaucoup d’occasions, personne n’avait peur, mais les lapins n’ont compté qu’après la chasse », a déclaré le capitaine Navrátil. « Nous avons perdu, mais même si nous perdons, les enfants en tireront des leçons. Ils voient que vous pouvez jouer avec ces enfants », souligne-t-il. Lehečka et Macháč se battent désormais courageusement avec des chaussettes de meilleure qualité à Innsbruck.

Selon le plan, Macháč et Lehečka ont remplacé Zdeněk Kolář et Kopriva, qui jouaient à l’origine en double. Mais leur enthousiasme juvénile n’a pas suffi, les adversaires ont fait preuve d’une double qualité. En particulier, le cinquième joueur de double du classement ATP de Zeballos sur le terrain excelle en vue d’ensemble et en volley-ball.

Les Tchèques n’ont pas utilisé leur seul breakball du match et Macháč a perdu son service au septième match. La même joueuse n’a pas tenu son service au début du deuxième set, et encore une fois, sous la tutelle de la célèbre Gabriela Sabatini, un break a suffi à l’Argentine pour remporter le set. « Nous avons eu des occasions, mais l’adversaire a bien joué, plus de doubles. Malheureusement, nous ne nous sommes pas vus à notre retour. C’est dommage », a déclaré Macháč, ajoutant : « C’est encore plus triste pour les simples de vendredi. Si nous avons au moins une victoire, l’adversaire pourrait jouer différemment. »

Presque tous les matchs se sont déroulés sous une pluie fine. « C’était un peu plus glissant, mais le terrain est en très bon état. En général, la terre battue lente ne prouve pas notre jeu. Nous sommes habitués à compter sur les services, à jouer plus agressivement et à jouer en double en simple, ce que nous ne pouvons pas faire. utilisé ici », a déclaré Lehečka.

Pour la première fois depuis 2013, les joueurs de tennis ont raté Jiří Vesel, qui s’est excusé à l’avance après un accord avec le capitaine du match. Mais il pourrait revenir dans l’équipe à l’automne.

« Je crois que notre tennis masculin s’améliore grâce aux jeunes joueurs. Jirka Vesel n’a pas non plus dit un mot, et j’espère que les fils seront en bonne santé et prêts pour septembre afin que nous puissions rejouer dans un an pour nous qualifier pour la finale. « , a déclaré Navrátil, qui est capitaine depuis août 2006 et en 2012 et 2013, l’équipe dirigée par Tomáš Berdych et Radek tpánek a remporté deux titres dans la compétition.

Les joueurs de tennis d’Australie, de France et d’Espagne ont joué un rôle favori dans les éliminatoires de la Coupe Davis et ont assuré leur promotion au tournoi final. Alors que la France a battu sans hésitation l’Equateur 4-0 et l’Espagne, sans même le recordman du Grand Chelem Rafael Nadal, devant la Roumanie 3-0, l’Australie doit affronter la Hongrie en cinq matchs.

Thanasi Kokkinakis est devenu un héros australien. Le champion du double de l’Open d’Australie de janvier a décroché la troisième place du quatrième simple décisif après une victoire de 6:4, 6:4 sur Zsombor Piros.

Le joueur de tennis suédois s’est également assuré une place dans les 16 derniers, battant le Japon 3: 2, avec la Belgique sur le même ratio sur la Finlande et l’Italie sur la Slovaquie. La progression sans heurt de 4:0 a été célébrée par les Pays-Bas dans le duel avec le Canada. Une victoire 3:1 a été remportée par le Kazakhstan lors des matchs contre la Norvège et la Corée dans le duel avec l’Autriche, qui a dû se faire sans Dominic Thiem.

L’Allemagne a gagné 3:1 au Brésil, le troisième point décisif est allé à Alexander Zverev, qui s’est présenté pour la première fois en Coupe Davis après une furieuse explosion et une disqualification au tournoi d’Acapulco. Le troisième joueur du classement mondial fait toujours face à des sanctions disciplinaires de l’ATP.

Sebastian Korda, 21 ans, a fait ses débuts avec succès dans l’équipe américaine de la Coupe Davis. Le fils de l’ancien Tchèque Petr Korda a battu Nicolas Mejia 6:4, 1:6, 6:4 lors d’un match de qualification contre la Colombie. La sélection américaine a pris les devants sur le Rhin après la première journée 2 à 0. Le numéro un de l’équipe Taylor Fritz a balayé Alejandro González 6 à 1, 6 à 0.

Le 40e joueur mondial, Korda, a joué le rôle de favori dans le duel avec Mejía, qui est classé 265e au classement ATP, malgré une défaite en sets. « J’étais plutôt bon. Ça s’est bien passé et je suis content d’avoir réussi », a déclaré un natif de Bradenton à l’AP après un match au cours duquel il s’est servi de 12 as.

Avant le match, il a pris conseil auprès de son père et double vainqueur de la Coupe Davis Radek tpánek. De plus, il s’est préparé pendant une semaine avec Andre Agassi. « Tout le monde m’a beaucoup aidé, ils m’ont juste un peu calmé. J’ai beaucoup de gens formidables derrière moi et je suis content d’avoir réussi à gagner mes débuts », a déclaré Korda, qui a marqué le premier point du match.

« Seby a fait un excellent travail, il a vraiment eu du mal. C’était difficile, bien sûr, dans le premier simple, il y avait beaucoup de pression. C’était génial qu’il ait gagné. Je me sentais plus confiant à ce moment-là », a déclaré Fritz.