Les joueurs de handball ont battu les champions olympiques, la France n’a pas laissé la France mener une seule fois – T sport – Télévision tchèque

L’équipe tchèque occupe toujours la dernière position du groupe. Ward Bašné a les mêmes points que l’Ukraine, troisième, tandis que la Croatie, deuxième, a deux points de mieux. Les deux premières équipes du groupe accèdent au championnat. Les Tchèques n’ont disputé que trois matchs jusqu’à présent, le duel de mars avec l’Ukraine a été reporté en raison de l’invasion russe et leur sort est incertain. Dimanche, les handballeurs joueront en Croatie dans un match clé.

« Bien sûr, ce sont des points supplémentaires, personne ne joue contre eux et ne les jouera pas. Malheureusement, je ne sais pas ce que cela signifie. Nous verrons que cela dépend si nous jouons un ou trois matchs », a déclaré Bašný. « En Croatie, nous devons donner la même qualité de prestation qu’aujourd’hui, il ne suffira pas de jouer un peu moins bien. Les adversaires, comme nous, considéreront cela comme un jeu de promotion », a-t-il ajouté.

La capitaine de longue date Iveta Korešová revient dans l’équipe nationale après deux ans et demi et une pause maternité et dirige à nouveau l’équipe tchèque. Il a marqué huit buts dans le match, dont cinq sur sept mètres, et avec Markéta Jeřábková ont été les meilleurs buteurs du match.

« Le retour d’Iveta est certainement un facteur, mais ce n’est pas seulement le facteur d’Iveta. Lors du championnat de décembre, nous avons eu un gros problème pour convertir les occasions, et au début des qualifications, nous n’étions pas assez physiques en France. Né déjà dans le camp précédent, où nous avons travaillé dans des situations qui nous attaquaient. Mais l’expérience des joueuses qui sont ici, que ce soit Iveta Korešová ou Hana Kvášová, calmera l’équipe », a commenté Bašný.

La victoire de la Croatie en début de soirée sur des sites neutres contre l’Ukraine place les Tchèques devant la nécessité d’essayer de créer la sensation contre les grands favoris qui ont remporté l’argent aux derniers Championnats d’Europe et du Monde. Les hôtes de Pilsen semblaient plus affamés dès le début et conservaient une avance de deux à trois buts. Merci aussi au fait que Kudláček est passé entre les bâtons.

Après le changement d’équipe, les Tchèques n’ont pas lâché la France une seule fois et à moins de 11 minutes de la fin, Jeřábková a augmenté le score à 26:22. La sélection du coq gaélique a ensuite pris le relais et il a réussi à réduire l’écart à un seul but.

Le remplaçant Mučková est entré dans le filet tchèque, réalisant plusieurs arrêts, et l’équipe locale n’a pas remporté une victoire sensationnelle. Le jeu de pouvoir les a aidés à la fin. La France a de nouveau marqué un but, mais les Tchèques ont habilement tenu le ballon pendant les quelques secondes restantes.

La victoire contre la France était très importante pour l’entraîneur Bašný, qui a été actif au niveau des clubs dans le pays du poulet gaélique pendant de nombreuses années et dirige actuellement la deuxième division Achenheim Truchtersheim. Les champions olympiques perdent des points lors des qualifications pour la première fois.

« Les joueurs ont parfaitement joué selon notre accord, tant défensivement qu’en attaque. Nous n’avons laissé aucune chance à leur gardien, ce qui est fantastique. Les joueurs ont bien joué, chaque fois qu’ils avaient besoin de marquer, ils marquaient. Nous avons donné des buts importants. » a été décisif », a déclaré Bašný.

« Ce sera difficile pour moi de trouver les mots. Ce sont des champions olympiques, ils ont joué contre nous avec passion. Ils ont perdu contre nous et n’ont pas été meilleurs. Nous avons été meilleurs tout au long du match, ce qui est incroyable et semble vraiment bizarre. » a déclaré le gardien Kudláčková.