Les institutrices de maternelle vieillissent, il n’y en aura pas assez

L’inspection scolaire tchèque prévient que près d’un tiers des enseignants de maternelle partiront et que les jeunes ne pourront pas les remplacer. Cependant, la part des pédagogues ayant une formation universitaire augmente régulièrement.

Au cours des dix prochaines années, environ 30 % des enseignants travaillant dans les jardins d’enfants tchèques prendront leur retraite. En revanche, moins de 21 % des enseignants de moins de 30 ans enseignent à la maternelle. Cependant, le nombre de pédagogues diplômés de l’université qui enseignent dans les jardins d’enfants est en augmentation. L’Inspection scolaire tchèque le souligne dans son rapport annuel pour l’année scolaire 2021/2022. Selon les statistiques du ministère de l’Éducation, 35 822 enseignants ont enseigné à la maternelle l’année dernière, dont environ 99,3 % étaient des filles.

« Dans l’intérêt de l’ensemble de la société, la jeune génération a la motivation d’orienter ses études dans le domaine de l’éducation préscolaire et de se consacrer à ce métier », écrit l’inspection académique.

Environ 57% des enseignants qui ont enseigné à la maternelle l’année dernière avaient plus de 41 ans. La plupart des enseignants, environ 25,7 %, avaient entre 51 et 60 ans, et environ 7 % des enseignants étaient plus âgés. En revanche, moins de 21 % des enseignants de moins de 30 ans travaillent dans des jardins d’enfants.

La Tchéquie comprend ainsi les pays où les travailleurs de plus de 40 ans prédominent dans l’enseignement préscolaire et l’accueil précoce des enfants dès l’âge de trois ans. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), moins d’enseignants de moins de 30 ans que dans les jardins d’enfants tchèques travaillent, par exemple en France, en Espagne ou en Slovaquie. Selon l’OCDE, le Japon compte le plus grand nombre d’enseignants de moins de 30 ans, suivi de la Corée et de la Turquie.

La proportion d’étudiants universitaires continue d’augmenter

La plupart des enseignants qui enseignent aux enfants dans les jardins d’enfants tchèques ont une formation secondaire avec un diplôme d’études secondaires. Au cours de la dernière année scolaire, les inspections ont compté 61,4% d’entre eux. Le nombre de pédagogues titulaires d’un baccalauréat ne cesse de croître. Au cours de l’année scolaire 2021/2022, 23 % des élèves enseignaient à la maternelle, soit 1,8 point de pourcentage de plus que l’année précédente. D’autres pédagogues, par exemple, sont diplômés d’écoles professionnelles supérieures ou ont suivi des cours d’assistant d’enseignement.



Au cours de la dernière année scolaire, 94,1% des pédagogues des jardins d’enfants de la République tchèque se sont qualifiés professionnellement conformément à la loi sur le travail pédagogique, a déclaré l’Inspection tchèque des écoles, se référant aux données du ministère de l’Éducation et de la Culture. Un enseignant de maternelle obtient des qualifications professionnelles par le biais, entre autres, d’une formation professionnelle universitaire, secondaire ou supérieure obtenue en étudiant dans un programme d’études agréé axé sur la préparation ou la pédagogie des enseignants de maternelle.

Les diplômés d’études universitaires professionnelles ou supérieures à finalité pédagogique spécifique et les diplômés d’études universitaires à finalité didactique au premier degré de l’école primaire reçoivent également des qualifications professionnelles.

Grosse affaire à Prague

La plus grande proportion d’enseignants qualifiés, à savoir 97,9 %, se trouvaient dans la région de Zlín l’année dernière. Cette dernière est la gagnante parmi les régions tchèques depuis au moins 2015. Vysočina suit avec 96,9 %. En revanche, le plus petit nombre d’enseignants possédant les qualifications appropriées se trouve à Prague depuis longtemps (90,5 % au cours de la dernière année scolaire) et la région de Bohême centrale (91,5 % au cours de la dernière année scolaire).



Il y a 5 349 jardins d’enfants en République tchèque, dont 7,9 % sont privés et 0,9 % sont confessionnels. Selon l’inspecteur, le nombre de jardins d’enfants n’a pas beaucoup changé au fil des ans. 360 490 enfants ont fréquenté la maternelle au cours de l’année scolaire 2021/2022, soit environ 4 500 de moins qu’en 2019/2020. Le nombre d’enfants de moins de trois ans a diminué par rapport à l’année précédente qui a atteint 11,8% à 9,1% aujourd’hui. Selon l’inspection scolaire, les raisons incluent la pleine capacité des jardins d’enfants et les modifications de la loi stipulant que les enfants de moins de trois ans ne sont pas éligibles pour être admis dans les jardins d’enfants.



