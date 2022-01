Les inscriptions sont ouvertes pour le Whale Route Challenge 2022

Ce mardi 11, la période d’inscription à l’un des tests les plus difficiles de l’État s’ouvre officiellement. La course de relais Challenge Rota da Baleia Franca 2022 aura lieu en septembre, la piste passant par les villes de Laguna, Imbituba et Garopaba. L’espoir est d’environ 500 athlètes dans cette édition.

L’année dernière, la compétition a réuni environ 350 athlètes et le grand gagnant du 80K était tubaronense Felipe Costa. Le défi Rota da Baleia Franca sera à nouveau le point de départ de Molhes da Barra à Laguna. Les arrivées se feront à Praia Central de Garopaba.

La course se déroulera avec des athlètes et des équipes inscrits et dans toutes les conditions météorologiques. La course consiste en un parcours d’environ 80 kilomètres le long de la côte et traverse des plages, des sentiers, des chemins de terre, des falaises et des vues panoramiques sur la beauté naturelle et une véritable nurserie de baleines.

La nouveauté de cette édition est la nouvelle modalité, en plus l’athlète peut se défier en solo de 80k, il peut aussi se relayer en double, quatuor et octuor. Le départ débutera à 5 heures du matin pour les modalités en solo.

La compétition est organisée par ON Sports et ThreeRace Sports, et bénéficie du soutien des municipalités de Laguna, Imbituba et Garopaba à travers l’Office du tourisme. Candidature via le site internet : desafiorotadabaleia.com.br e onsportsofcial.com.br.