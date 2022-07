Les incendies ont été stoppés en France et sur l’île grecque de Lesbos. Dans la péninsule ibérique, la chaleur a tué 1 700 personnes

DANS Grèce Après une nuit de travail au cours de laquelle les pompiers ont utilisé des excavatrices et d’autres équipements lourds, six avions de pompiers étaient de retour en service pour larguer de l’eau sur un incendie sur la côte sud de l’île de Lesvos, dans l’est de la mer Égée.

La canicule continue de compliquer les conditions dans le pays, en particulier dans le sud de la Grèce, où les avertissements d’incendie restent en vigueur et les parcs nationaux fermés au public. Il vient de prendre feu dans l’ouest du Péloponnèse, non loin de l’antique Olympie.

Des incendies de forêt ont brûlé pour un cinquième jour dans le parc national de Dadia, dans le nord-est du pays. Des unités spéciales de lutte contre l’incendie ont dû être déployées dans des zones où il était possible de créer des pare-feu, mais des vents changeant rapidement ont contrecarré les efforts pour éteindre l’incendie.

La France gère un incendie criminel

Les feux de forêt autour de Bordeaux dans le sud-ouest France Les pompiers ont réussi à maîtriser le feu et le feu ne s’est pas propagé davantage. C’est ce qu’a annoncé lundi matin Fabienne Bucci, préfète du département de la Gironde, où près de 14.000 hectares de forêt ont brûlé depuis le 12 juillet. Un deuxième incendie dans le même secteur a été éteint samedi. Pas moins de 40 000 personnes déplacées par les incendies ont pu commencer à rentrer chez elles.

« Attention, le feu s’est arrêté, mais n’est pas éteint. Il y a toujours une flambée active », a prévenu Bucciová. Dimanche, les températures dans la région étaient supérieures à 35 degrés Celsius et de plus petits incendies ont de nouveau fait rage dans la zone brûlée, a-t-il ajouté. Environ 1.200 pompiers étaient sur place, a indiqué le préfet, cité par le serveur du journal Le Monde.

Les procureurs français ont également annoncé lundi que les deux petits incendies en Bretagne avaient été allumés exprès et enquêtaient sur l’affaire comme incendie criminel.

italien Les pompiers ont répondu à près de 33 000 incendies de forêt au cours de la troisième semaine de juillet. Au cours de la même période l’année dernière, il y en avait 4 000 de moins, a rapporté l’ANSA. Cette statistique est considérée par l’ANSA comme particulièrement inquiétante, car l’Italie était déjà le pays européen le plus touché l’année dernière et le nombre d’incendies était encore plus élevé cette année.