Les incendies en France menacent les animaux domestiques et sauvages. Certains avaient des brûlures — T24 — Télévision tchèque

« On n’a pas entendu les oiseaux chanter depuis une semaine », raconte Sébastien Dupuy, qui habite près de la plage en Gironde. Il y a un zoo dans la zone touchée par l’incendie, dont plus d’un millier d’animaux ont dû être évacués en raison des dangers des substances produites lors de la combustion. Cependant, à cause du stress, de la chaleur ou d’un empoisonnement, quatorze animaux n’ont pas pu survivre.

Au cours de la semaine écoulée, les stations de secours de la région ont reçu dix animaux empoisonnés ou désorientés. Il s’agit le plus souvent d’écureuils ou de jeunes cerfs.

« De nombreux animaux, comme les lapins et les écureuils, peuvent s’échapper parce qu’ils courent vite et peuvent sentir le feu avant qu’il n’apparaisse. Mais les plus jeunes – ceux qui sont encore au nid, ou les reptiles et les porcs-épics – sont maudits », a déclaré l’infirmière du poste de secours.