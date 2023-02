Les incendies continuent de ravager l’Europe. La Crète et le sud de la France brûlent

Les pompiers du sud de l’Europe luttent depuis plusieurs jours contre un incendie de forêt tentaculaire. Plus de 14 000 personnes ont dû quitter leur domicile dans le sud de la France. Les incendies dans le sud de l’Espagne ont déplacé au moins 2 300 personnes de leurs maisons. Le Portugal, l’Italie et la Grèce subissent également les conséquences de la canicule. Au Royaume-Uni, en raison du niveau d’alerte à la chaleur le plus élevé, l’équipe de crise du gouvernement se réunit pour la première fois.

Les incendies dans le sud de la France ont brûlé plus de 22 000 hectares. La situation était la plus grave dans la région de la Gironde près de la ville de Bordeaux, où plus de 1 200 pompiers et cinq avions ont été déployés.

« C’est un très gros travail », a déclaré dle France24 Lieutenant-colonel Olivier Chavatte du Service d’incendie et de secours qui compte 1 200 sapeurs-pompiers. « Plusieurs incendies sont toujours actifs en France », a déclaré dimanche sur Twitter le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. « Nos pompiers ont éteint le feu avec un courage extraordinaire », a-t-il ajouté.

Depuis mardi, plus de 14 000 personnes, dont des touristes, ont dû être évacuées. Météo France, la station météorologique nationale, prévoit des températures d’au moins 40 degrés Celsius sur la côte atlantique du pays de dimanche à mardi.

« Nous traversons une saison très difficile », a déclaré le président Emmanuel Macron à Paris, vendredi. « Nous avons déjà trois fois plus de forêts brûlées qu’en 2020 », a-t-il ajouté.

Les pompiers combattent également des dizaines d’incendies en Grèce, au Portugal et en Espagne. « Il est clair que plus la canicule est longue, plus l’impact sur le problème des incendies de forêt et aussi sur la santé des gens est important », a déclaré Rubén del Campo, porte-parole de l’agence météorologique espagnole.

Plusieurs pays européens, dont la France, l’Espagne et la Turquie, sont confrontés à des incendies de forêt causés par d’intenses vagues de chaleur. Au Portugal, un journaliste s’est filmé pris au milieu d’un incendie. pic.twitter.com/IWs97jT7VE – Al Jazeera English (@AJEnglish) 15 juillet 2022

Le ministère portugais de la Santé a déclaré cette semaine qu’il y avait eu 238 décès supplémentaires dans le pays du 7 au 13 juillet pendant une période de températures élevées. Cependant, on ne sait pas combien de ces décès ont été causés par la chaleur.

Les Grecs luttent contre plus de 50 incendies, les plus importants de l’île de Crète et de la région de Saronikos au sud-est d’Athènes.

La Grande-Bretagne se prépare également à une chaleur extrême. Les températures pourraient atteindre 40 ° C dans certaines parties de l’Angleterre entre Londres, Manchester et York lundi et mardi la semaine prochaine, a indiqué le Met Office. Le record actuel est de 38,7 degrés mesurés en 2019 à Cambridge.

« Les prévisions de mardi sont étonnamment presque identiques pour la majeure partie du pays », a tweeté Simon Lee, scientifique de l’atmosphère à l’Université de Columbia à New York. Dans un article ultérieur, il a ajouté que « ce qui s’est passé mardi a donné un aperçu de l’avenir ». Cependant, de telles prédictions devraient devenir monnaie courante d’ici 30 ans.

En prévision de températures record au Royaume-Uni, le comité d’urgence Cobra du gouvernement s’est réuni samedi.

À la lumière de la chaleur, l’autorité sanitaire britannique UKHSA a mis en garde contre les risques auxquels même les personnes en bonne santé et en bon état sont confrontées. Cependant, les groupes les plus menacés sont les personnes âgées ou infirmes. Selon la BBC, des milliers de personnes pourraient mourir de la canicule.