Les hôtes confus par les restrictions du réveillon du Nouvel An

Après cinq jours au pouvoir, le gouvernement de coalition a annoncé ce que le régime fera après la fin de l’état d’urgence pendant les vacances de Noël et après le Nouvel An dans les restaurants et autres établissements gastronomiques.

Le durcissement a lieu le 29 décembre, le mercredi suivant, et s’applique également aux fêtes du Nouvel An. «Nous avons réduit le nombre de participants à chaque événement prévu dans la soirée, les fêtes, les célébrations du Nouvel An à 50 participants. Toutes les autres restrictions s’appliquent à eux. Vaccination, vérification à l’aide d’un lecteur », a déclaré le ministre de la Santé Vlastimil Válek (BERSAMA/ATAS 09).

Le nombre de personnes à table sera limité à quatre. Ces mesures sont en vigueur du 29 décembre au 2 janvier.

Ceci est déroutant. Nous ne savons pas si la limite de 50 personnes s’applique uniquement aux fêtes et pendant la journée, des événements plus importants peuvent avoir lieu. Luboš Kastner, restaurateur et membre de l’Association des petites et moyennes entreprises

Pour les restaurateurs, c’est le premier « impact » sur les décisions de gestion du nouveau gouvernement. Leur réaction était embarrassante. « C’était juste notre préoccupation à l’époque. Nous ne savons pas si la limite de 50 personnes s’applique uniquement aux fêtes et pendant la journée, des événements plus importants peuvent avoir lieu. Pour certaines gastronomies, cela n’a pas de sens de travailler avec une telle restriction. », explique Luboš Kastner, restaurateur adjoint de l’Association des petites et moyennes entreprises.

Il a d’autres réserves quant au chèque utilisant le lecteur. « Nous ne sommes ni l’Allemagne ni la France, la numérisation n’a pas pénétré le monde de la gastronomie dans notre pays et j’ai peur que les entreprises ne puissent pas s’y conformer. »

Ce gouvernement a fait les mêmes erreurs que le gouvernement qui était détesté auparavant. Jaroslav Stanko, gérant du club Roxy .

Le club pragois Roxy, par exemple, envisage désormais d’annuler les célébrations du Nouvel An. « Nous devons fermer. Un millier de personnes peuvent charger Roxy. Le trafic est payant pour nous de 300 à 400 visiteurs », a déclaré le manager Jaroslav Stanko. Selon lui, l’entreprise a perdu des millions au cours des deux dernières années et maintenant il y en aura encore plus. Il ne gaspillera pas de nourriture car il ne cuisine pas et l’alcool ne se gâtera pas.

« Ce gouvernement fait les mêmes erreurs que le gouvernement qui était détesté auparavant. La seule chose qui m’intéresse en ce moment, c’est la compensation, et personne ne dira plus rien à ce sujet. Des programmes précédents pour la culture, 300 millions de couronnes sont laissé pour qu’ils le mettent à jour », s’est fâché le patron du club.

L’état d’urgence, qui permet au gouvernement de prendre certaines mesures rapidement, comme limiter les heures de travail ou interdire les rassemblements, expirera le 26 décembre. Petr Fiala a annoncé que son cabinet suivra désormais les lois sur la pandémie.

La guerre a également annoncé à quoi ressemblerait le régime le jour de Noël et immédiatement après la fin de l’état d’urgence. Le 24 décembre, les magasins de plus de 200 mètres carrés ne pourront ouvrir que le matin. Ils devraient fermer le 25 décembre.