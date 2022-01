Les hippopotames peuvent reconnaître la voix de leurs amis, selon une nouvelle étude

Le réalisateur Daniel Roher a réalisé près de 500 heures de séquences pour le film, qui sera réalisé par CNN et HBO Max après sa première projection au festival. Il aurait caché ses derniers documents pendant si longtemps qu’il ne réalise toujours pas qu’il peut maintenant en parler ouvertement. « Je dois vous rappeler que ce n’est plus un secret », a-t-il admis dans une interview à Journaliste hollywoodien.

Les organisateurs du Festival de Sundance ont ajouté hier le film au programme en tant que « film mystère ». Ce documentaire suit Alexei Navalny, le chef de l’opposition au gouvernement russe, qui est la cible d’une tentative d’assassinat en août 2020. Après une évacuation d’urgence de Russie, il est hospitalisé en Allemagne, et il s’avère qu’il a été empoisonné par le nerf agent Novičok. L’Union européenne a déclaré plus tard que l’empoisonnement de Navalny n’était « possible qu’avec l’approbation de la présidence russe ». Le Kremlin a longtemps nié toute implication dans l’empoisonnement.

Roher a rencontré Navalny en novembre 2020, environ trois mois après l’empoisonnement. Le lendemain, il a commencé à filmer et a continué jusqu’à ce que Navalny soit emprisonné en janvier 2021 après son retour à Moscou. À ce moment-là, Roher et son équipe avaient enregistré près de 500 heures.

« Nous travaillions en Ukraine sur un projet qui n’a pas fonctionné, alors je me suis retrouvé à Vienne. C’était un confinement. Je ne savais pas trop ce que je ferais si je devais faire un film, si je voulais y aller retour au Canada », a-t-il expliqué, « par hasard ». « Ce qui a mené au film.

L’un de ses collègues et collaborateurs, le journaliste Christo Grozev, lui a dit à l’époque qu’il pourrait avoir un indice sur qui a tenté d’empoisonner Navalny. Cela a immédiatement élevé Roher au rang de réalisateur de documentaires. Une semaine plus tard, avec le producteur Odessa Rae, Navalny et eux se sont assis à une table dans une petite pièce de la Forêt-Noire.

« Dès le début de ce projet, je dois me rappeler que j’ai réalisé un documentaire sur un homme qui n’est pas seulement un politicien, mais un expert des médias sociaux. Un maître qui contrôle les médias et les manipule pour atteindre ses objectifs et ambitions politiques Je tiens à préciser dans le film qu’il s’agit d’un documentaire objectif, je pense qu’Alexei a apprécié le tournage, la collaboration est basée sur la confiance et nous nous comprenons vraiment.

Les moments de tournage les plus chauds sont survenus lorsque Navalny a eu l’idée d’appeler les membres de l’équipe responsables de son meurtre et de les abattre. Mais ce sont des espions professionnels, de dangereux assassins russes qui travaillent pour le gouvernement. « Nous les avons appelés et je ne connaissais pas un mot de russe. Mais j’ai tout compris. Je me suis lancé parce que j’ai réalisé que c’était peut-être la chose la plus importante que j’ai jamais photographiée dans ma vie », a déclaré Roher. Navalný a ensuite publié cet appel téléphonique sur les réseaux sociaux.

Y a-t-il quelque chose dans le film que les fans n’ont jamais vu auparavant ? « La liste compte 35 millions de vues, dont environ 34 millions sur YouTube russe. Par conséquent, je pense que beaucoup de gens en Occident ne connaissent pas cette partie de l’histoire. Pour ceux qui ont vu les images, que se passera-t-il après la appel sera incroyable, a déclaré Rohr.

Navalny est actuellement derrière les barreaux de la colonie pénitentiaire de la ville de Pokrovo, à une centaine de kilomètres à l’est de Moscou. Un tribunal de Moscou l’y a envoyé l’année dernière pour trois ans et demi lorsqu’il a changé sa peine avec sursis pour détournement de fonds en inconditionnel.

Daniel Roher envisagera la suite comme un jour. à droiteCe sera le jour où Navalny inaugurera le président,Elle dit.