Les habitants de Frauenfeld devraient opter pour une vieille ville sans voiture – TOP ONLINE

Le conseil municipal de Frauenfeld veut renforcer le centre-ville et ses environs. Pour cela, « des espaces verts et ouverts attractifs doivent être aménagés, l’eau rendue réelle et la mobilité optimisée pour que chacun puisse se déplacer de manière fiable et sûre dans la ville ». C’est ce que le conseil municipal a écrit dans un communiqué mardi.

Le conseil municipal a résumé l’objectif global en cinq messages principaux : renforcer nos cœurs, créer des loisirs locaux, se déplacer de manière fiable et sûre, être responsable et protéger l’économie locale.

En particulier, l’accès à la vieille ville – le cœur – devrait être amélioré, les rues et les places améliorées et les itinéraires pédestres et cyclables optimisés. Non seulement les résidents devraient bénéficier de l’emplacement amélioré, mais aussi les entreprises et les restaurants. Avec la création de la passerelle de la Murg, l’eau devait être intégrée à la vie urbaine et le climat urbain rendu plus agréable par l’ajout d’espaces verts.

Avec la création de nouvelles zones commerciales et industrielles le long de l’autoroute, des emplacements attrayants pour les entreprises existantes et nouvelles seront développés.

Les gens doivent choisir

Dans le cadre du développement urbain, les habitants doivent se prononcer sur une question fondamentale : la vieille ville doit-elle être sans voiture ? Selon le conseil municipal, l’avis des habitants est important car cela fait longtemps qu’ils n’ont pas pu se prononcer sur les problèmes de circulation. Dans le même temps, les habitants doivent également voter sur une limite de crédit de onze millions de francs. Le vote aura lieu le 15 mai.

