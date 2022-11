Les grimpeurs tchèques Marek Holeček et Radoslav Groh sont redescendus au camp de base après avoir échoué au sommet de Mašerbrum. Le chemin du couple a été compliqué par un terrain difficile, et ils sont revenus au pied de la montagne après neuf longues journées.

Lundi, Holeček a annoncé sur sa page Facebook que lui et Groh avaient renoncé à gravir le sommet Masherbrum de 7 821 mètres dans les montagnes du Karakoram au Pakistan.

L’alpiniste tchèque, parti lundi il y a neuf jours du camp de base et bientôt abandonné par le troisième membre de l’expédition, Tomáš Petreček, à cause d’un mal de dents, a atteint une altitude de 7 300 mètres. De plus, le terrain extrêmement accidenté et les conditions de neige défavorables ne les ont pas déçus.

Dès la retraite, trois mille mètres plus bas, Holeček était très respecté. « Il y a eu une chute terrible, où il y aura beaucoup de descentes en rappel et des dizaines de milliers de marches au-dessus de l’abîme. En même temps, aucune d’entre elles n’est mauvaise. Espérons que mardi soit terminé », a-t-il écrit lundi.

Il a réussi, un jour et demi plus tard, un grimpeur de quarante-sept ans de Prague a envoyé un message sur une réunion en toute sécurité avec les autres au camp de base.

« Des heures de tension se sont transformées en deux jours de zigzag sur la pente d’avalanche, d’escalade de séracs et de descente de seuils rocheux et escarpés », décrit-il la marche sur le versant ouest de la montagne, qui quitte Czech pour atteindre le sommet. comme le premier grimpeur de l’histoire.

L’expédition tchèque a célébré son retour au fond sans dommage pour la santé à sa manière. « Stycak Aadul a commencé à protester contre le fait que dans un pays sous un croissant de lune, le whisky sur la tête n’est pas le bienvenu. Mais la réponse est simple, car Allah ne regarde pas sous la toile. En fait, c’est juste un sauveur pour l’Européen moyen », explique Holeček.

« Quoi ajouter en conclusion. De grands efforts ont été faits, soutenus par tout ce qui pouvait être extrait de nous en ce moment. Nous n’avons fait aucune erreur visible nulle part. Néanmoins, nous avons brûlé comme du papier et le rêve ultime a soudainement disparu dans l’inconnu, » ajouté k une tentative ratée de gravir un sommet où aucun homme n’avait mis les pieds depuis 1985.

« A quoi bon tout ce martyre ? C’est simple. On fait un effort valable et on ne s’arrête pas aux conneries », conclut l’alpiniste aguerri.