Les grandes puissances et Bruxelles augmentent la pression pour changer le vote dans l’UE. Les petits pays connaîtront une forte croissance

Ces dernières semaines, il y a eu une pression croissante pour modifier l’accord fondateur de l’UE afin de faire passer le processus décisionnel du vote à la majorité au consensus souvent nécessaire. Cela désavantagerait considérablement les petits pays et, en fait, les pousserait à jouer le rôle de simples statisticiens. Un sommet des dirigeants européens a lieu cette semaine. La fin de la présidence française dessus résolu en particulier les questions de politique étrangère, la guerre en Ukraine et l’éventuel élargissement de l’Union européenne. L’élargissement de l’UE à d’autres pays est l’un des arguments en faveur de la modification de l’accord de base. Cela rendra la prise de décision plus compliquée qu’auparavant. Selon l’idée du chancelier allemand Olaf Scholz ou du Parlement européen, il est temps de réduire la liste des domaines où l’approbation unanime est requise par tous les membres de l’UE. Informer par exemple politique.

L’UE a été confrontée à plusieurs changements de politique étrangère et géopolitiques ces derniers mois, qui, selon les dirigeants européens, ont été lents à réagir. Il s’agit par exemple de plusieurs semaines de négociations autour d’un embargo européen sur les importations de gaz russe, où la Hongrie défend vigoureusement ses intérêts ou d’un différend entre la Bulgarie et la Macédoine sur l’adhésion de la Macédoine du Nord à l’Union. « Mon impression est claire pour tout le monde que cela ne serait pas possible sans réformes institutionnelles », a déclaré le chancelier allemand Scholz à l’issue d’un sommet vendredi sur l’élargissement de l’UE dans son ensemble. Et aussi sur sa capacité à fonctionner dans une Europe élargie à l’avenir, ce qui nécessitera des réformes dans le processus décisionnel », a déclaré à Politoco un représentant de l’Elysée.

Selon la chancelière Scholz, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Layen et le Premier ministre italien Mario Draghi, certains processus au sein de l’UE doivent être simplifiés. Le chancelier Scholz a directement mentionné la nécessité de réduire la zone où les votes de tous les États doivent être gagnés. Surtout en matière de politique étrangère. Ursula von der Layen, présidente de la Commission européenne, s’est jointe au même appel pour limiter l’unanimité.

La manipulation de Voyo par Iveta Bartošová. Quoi qu’il soit traité, il lui manque aussi Lukáš Novosad 26 juin 2022 12:01 L’ESPOIR DE LA PLATEFORME VOYO







Pour faire un pas similaire il décide et le Parlement européen, qui a usé de son pouvoir pour négocier des changements dans le fonctionnement de l’UE. Début mai, il a adopté une résolution demandant au Conseil de modifier l’accord. Selon cette résolution, le nombre de territoires où le consentement de la majorité des pays éligibles suffirait à l’unanimité actuelle devrait être augmenté. Selon les propositions des députés, la majorité des voix devrait être suffisante pour des changements dans le domaine de la politique étrangère ou, par exemple, des sanctions. Il propose également d’étendre les compétences de l’UE dans les domaines de la sécurité ou du changement climatique. Dans le même temps, ils proposent de donner au Parlement européen des pouvoirs législatifs. Actuellement, seule la Commission européenne dispose de tels pouvoirs. Avec l’adoption formelle de cette résolution par le Parlement européen, le processus de modification du traité a commencé et le Conseil peut maintenant tenir un débat sur la modification.

Le Parlement européen réagit au rapport de la conférence sur l’avenir de l’Europe qui, ces derniers mois, a formulé des milliers de propositions de changement par le biais d’un débat avec les citoyens et proposé 49 changements spécifiques.

Les maires sont un mouvement de lobbying, a déclaré Kalousek. Ce n’est pas un échec individuel Ondřej migol 21 juin 2022 INTERVIEW POUR L’ÉCHO HEBDOMADAIRE







Pourtant, dix pays de l’Union européenne, par exemple, s’opposent à la Suède, la Pologne et la République tchèque. Ils soutiennent que dans la crise actuelle, ce n’est pas le moment de changer l’accord de base et que les outils actuels sont suffisants pour faire face à la crise actuelle. Jusqu’à présent, cette thèse est le résultat du sommet confirméquand le conseil il a pris enregistre le travail et l’envoie pour un traitement ultérieur. « Le Conseil de l’Europe prend note de la proposition dans son rapport final sur les résultats de la conférence, qui est transmis aux trois vice-présidents. La conférence est une occasion unique de travailler avec les citoyens européens », indique le rapport du sommet. Le conseil préparera ensuite un rapport et un rapport sur les résultats.

La pression pour le changement monte à un moment où le sommet du Conseil de l’UE à Bruxelles a discuté de questions qui, selon certains responsables de l’UE, pourraient être résolues plus rapidement. Par exemple, sur la question de l’adhésion de la Macédoine du Nord à la Communauté apparaître au sommet européen, il y a eu des changements importants. Cette semaine, la Bulgarie a approuvé la proposition de compromis de la présidence française sur les droits des Bulgares vivant dans le nord de la Macédoine. Le Premier ministre bulgare Kiril Petkov a maintenant demandé à son homologue macédonien Dimotar Kovacesky de « faire preuve de courage » et d’accepter la proposition de compromis. Les dirigeants de l’UE ont également appelé à accélérer l’ensemble du processus d’expansion dans les Balkans occidentaux.

Les gens dans une pandémie solitaire. Jamais dans l’histoire autant de personnes n’ont vécu seules Tereza Matějčková 24 juin 2022 NOUS SOMMES ENSEMBLE : SEULS







Le sommet a également confirmé le statut des candidats de l’Ukraine et de la Moldavie, déclarant qu’ils continueront à suivre l’évolution de la situation en Géorgie. Sur la question de l’Ukraine, les présidents et premiers ministres des pays européens ont condamné la guerre et les attaques agressives de la Russie contre les civils et les infrastructures civiles. Dans le même temps, ils appellent à un soutien militaire supplémentaire de l’Ukraine par les pays européens. Les dirigeants européens ont également demandé à la Commission européenne de présenter dans les plus brefs délais un plan d’aide économique à l’Ukraine d’une valeur maximale de 9 milliards d’euros.