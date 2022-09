Les Grammys se dirigent vers Hostivar. C’est notre point culminant, dit le chef de l’orchestre tchèque

Jan Hasenöhrl décrit le succès aux American Grammy Music Awards comme le summum de l’enregistrement de l’Orchestre symphonique national tchèque à ce jour. Le groupe qu’il dirige a remporté le prix du meilleur arrangement, instrument et voix avec la chanson To The Edge of Longing. Il provient de l’album Freedom Over Everything, réalisé avec des musiciens tchèques par le compositeur et chef d’orchestre américain Vince Mendoza.

L’Orchestre symphonique national tchèque proposé pour la deuxième fois Grammys, pour la composition Concerto pour orchestre : Finale. Le trompettiste et metteur en scène Hasenöhrl considère le fait qu’il ait remporté au moins une des deux nominations comme un plus grand succès que sa participation au Golden Globe et à l’Oscar en 2016. À cette époque, avec le compositeur Ennio Morricone, les musiciens de Prague ont enregistré la bande originale de Le film de Quentin Tarantino Les Terribles Huit. .

« Je l’apprécie le plus, bien sûr, nous sommes heureux pour les Oscars avec M. Morricone, mais dans le cas de To The Edge of Longing, nous sommes les producteurs, c’est donc notre projet. C’est pourquoi je le considère comme l’aboutissement de l’enregistrement. l’activité de l’Orchestre symphonique national tchèque », a déclaré Hasenöhrl .

Il ne s’attendait pas à gagner. « Les deux nominations m’ont pris par surprise », a-t-il déclaré. Il n’a pas assisté à l’annonce du prix en personne pour des raisons professionnelles, les organisateurs du Grammy enverront le prix sous la forme d’un petit gramophone au studio d’enregistrement de Hostiva Prague Prague.

Le Czech Orchestra a travaillé avec Mendoza, qui a remporté six Grammy et a remporté plus de 30 nominations au fil des ans. Déjà en 2012, ils ont enregistré ensemble le projet Trumpet Summit Prague. « Pendant que nous travaillions sur le disque Freedom Over Everything, nous avions besoin d’une chanson de plus, alors Mendoza a proposé To The Edge of Longing, avec Julia Bullock au chant », a déclaré Hasenöhrl à la soprano américaine de 35 ans.

L’Orchestre symphonique national tchèque aimerait présenter l’enregistrement Freedom Over Everything avec la participation de Mendoza et Bullock l’année prochaine au festival Prague Proms, qui se tient depuis 2005. L’album comprend également le saxophoniste de jazz Joshua Redman, le batteur Antonio Sánchez, le bassiste Derrick Hodge et le célèbre MC Black Thought du groupe The Roots. Il y a quelques semaines, Sánchez a donné un concert avec son propre projet au club Jazz Dock de Prague, un concert que Redman avait prévu au Brno Jazzfest est actuellement toujours reporté en raison de la pandémie.

Le trompettiste Hasenöhrl a fondé l’Orchestre symphonique national tchèque en 1993 avec le chef d’orchestre Zdenek Košler. Depuis, le corps est devenu l’un des plus recherchés d’Europe. Il a acquis une réputation principalement pour sa polyvalence dans une variété de genres, que ce soit la musique classique, le cinéma, le jazz ou la musique.

Parmi les interprètes tchèques de l’Orchestre symphonique national tchèque figurent Lucie Bílá, Vojtěch Dyk, Bára Basiková, Zdeněk Svěrák, le groupe Prague Selection, Matěj Ruppert et Ondřej Ruml. Parmi les étrangers, ce sont les compositeurs Ennio Morricone et Marcello Rota, Steven Mercurio, Hans Zimmer ou encore les chanteurs d’opéra Andrea Bocelli et Jonas Kaufmann.

L’organiste de jazz Ondřej Pivec a reçu un Grammy de la République tchèque ces dernières années en tant que membre du groupe du chanteur américain Gregory Porter.