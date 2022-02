Les gouvernements successifs ont déconseillé de se rendre en Ukraine. Comment les dirigeants mondiaux réagissent-ils à la crise ?

La situation sur la route OTAN-Russie devient de plus en plus tendue, et chaque heure de plus en plus de pays sont avisés de ne pas se rendre en Ukraine et d’évacuer le personnel diplomatique du pays. Cependant, tous les gouvernements ne condamnent pas les actions et les demandes de Vladimir Poutine, qui pourraient aggraver cette crise.

Les autorités des États-Unis, du Japon, des Pays-Bas, d’Israël, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Lettonie, de l’Estonie et de la Corée du Sud ont recommandé à leurs citoyens de quitter l’Ukraine ou de se retirer des visites prévues dans un proche avenir.

De plus, il est interdit aux citoyens de ces derniers de se rendre chez nos voisins de l’Est. Dans le cas d’Israël, les procédures d’évacuation des familles des diplomates travaillant en Ukraine ont déjà commencé. D’autre part, l’Amérique – comme la Grande-Bretagne – a déjà commencé à retirer ses troupes de ce pays. Il est également prévu de retirer les observateurs américains de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Des représentants du ministère russe des Affaires étrangères, qui ont également conseillé à tous les compatriotes de quitter le pays voisin, ont réagi à cette décision des chefs d’Etat occidentaux.

Les dernières données du renseignement américain montrent que Vladimir Poutine pourrait lancer une attaque à tout moment. Le mercredi (16 février) est indiqué comme date possible pour le début des hostilités. L’avertissement a été émis pour la première fois lors d’un briefing vendredi 11 février par le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan. Les responsables américains de la collecte de renseignements, qui ont souhaité rester anonymes, estiment que les informations sur la date précise de l’invasion pourraient également faire partie de la campagne de désinformation de la Russie. Quelle est la position des autorités des autres pays à cet égard ?

Union européenne

Début février, le président du Conseil de l’Europe, Charles Michel, a exprimé sa solidarité avec l’Ukraine en déclarant : Une menace pour l’Ukraine est une menace pour l’Europe.

La France

Le président français Emmanuel Macron – qui, selon de nombreux commentateurs, veut être considéré comme le leader européen des affaires internationales après le départ de Merkel – a déclaré que la Russie paierait un lourd tribut si elle décidait d’attaquer l’Ukraine. Après la visite du dirigeant français au Kremlin lundi (02/07), Macron a déclaré qu’un accord pour éviter la guerre était possible et que les autorités russes avaient le droit de soulever leurs propres préoccupations en matière de sécurité. La partie russe, cependant, ne s’attendait à aucun changement significatif après la visite du Français.

Il convient également de noter que Macron a précédemment exprimé sa volonté de déployer des troupes en Roumanie pour servir sous le commandement de l’OTAN, ce qui a été approuvé par le gouvernement de Bucarest.

Grande Bretagne

Le gouvernement de Londres a décidé d’envoyer des armes antichars en Ukraine. Bien que l’armée britannique ait commencé à retirer ses troupes du territoire du pays, le Premier ministre Boris Johnson a insisté sur le fait qu’il était un allié fidèle des autorités de Kiev, accusant la Russie d’action agressive contre le gouvernement ukrainien. Lorsque Johnson a rencontré à Kiev au début du mois le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a mis en garde les Russes contre les pertes de vie potentielles que l’agression en Ukraine pourrait causer.

Le Premier ministre britannique a publié dans le Times de Londres un texte dans lequel il affirmait qu’en cas d’invasion russe, il lancerait des sanctions contre personnes et entités associé à la Fédération de Russie. Il a également ajouté qu’il était prêt à imposer des mesures punitives dès l’entrée des troupes russes en Ukraine et envisageait de déployer des avions et des navires de guerre dans la région, mais espérait que la diplomatie porterait ses fruits.

Jeudi (10.02), la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, s’est rendue à Moscou pour rencontrer son homologue russe, Sergueï Lavrov. Truss a maintenu la position ferme de Johnson.

Cependant, selon les experts, le statut de Londres, refuge des oligarques russes, pourrait saper la position ferme du gouvernement britannique à l’égard de la Russie. En outre, Johnson a fait face aux conséquences des événements de Downing Street dans le pays pendant le régime d’assainissement et aurait dû, pour cette raison, reporter la rencontre avec Poutine.

allemand

La monnaie d’échange de Poutine dans les négociations avec l’Allemagne est le gazoduc Nord Stream 2. Biden a annoncé qu’en cas d’hostilités, le projet serait abandonné. Des membres du Congrès américain ont également commenté la question, affirmant que Scholz leur avait assuré en privé qu’un lancement de gazoduc n’aurait pas lieu en cas d’agression russe. Le problème est que Scholz n’est pas publiquement d’accord avec les idées de Biden, et les sondages montrent que la plupart des Allemands veulent mettre en œuvre l’investissement.

Un conflit avec la Russie pourrait gravement affecter la plus grande économie d’Europe, dont les liens commerciaux et économiques se sont considérablement renforcés avec l’économie russe ces dernières années. Par conséquent, une éventuelle invasion sera le premier test sérieux pour le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, dont le parti social-démocrate, le SPD, soutient l’amélioration des relations russo-allemandes.

La chef du ministère allemand des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a toutefois averti que le gouvernement de Moscou pourrait envisager les conséquences de ses actions.

Finlande

Ce pays scandinave a la deuxième plus longue frontière avec la Russie après l’Ukraine, et les deux pays ont derrière eux une histoire difficile. La Finlande, en prévision d’un conflit ouvert, a augmenté l’état de préparation de son armée.

Le colonel Petteri Kajanmaa, chef du département de guerre de l’Université de défense nationale de Finlande, s’exprimant au nom des forces armées, a déclaré que l’instabilité dans la région de la mer Baltique était causée par l’incertitude de la Russie. – Ils [Rosjanie – przyp. red.] ils ont clairement énoncé leur objectif, mais nous ne savons pas quelles actions ils sont prêts à entreprendre dit-il récemment.

Italie

Le ministre italien de la Défense a déclaré en janvier que son pays honorerait les engagements de l’OTAN dans la crise ukrainienne, tout en soulignant la nécessité d’une solution pacifique. Dans le même temps, Poutine a tenu une vidéoconférence avec des chefs d’entreprise italiens sur le renforcement des liens économiques, déclenchant un contre-effort massif sur la péninsule des Apennins.

Croatie

Président fin janvier Zoran Milanovi a annoncé haut et fort que les troupes croates seraient retirées d’Ukraine si l’un des pays les plus corrompus au monde entrera en conflit avec la Russie – Tout s’est passé dans la ruelle russe – a déclaré le président, ajoutant qu’un accord doit être trouvé, qui tient compte des besoins de sécurité de la Russie.

Le Premier ministre croate Andrej Plenkovic, cité par l’agence Hina, s’est excusé pour ces propos. – Je tiens à présenter mes excuses à l’Ukraine au nom du gouvernement croate – a-t-il annoncé, notant que le gouvernement ukrainien a été l’un des premiers à reconnaître l’indépendance de la Croatie après la chute de la Yougoslavie.

Japon

Un porte-parole du gouvernement japonais a annoncé en janvier que les autorités de Tokyo coopéreraient étroitement avec les Américains en cas d’attaque russe contre l’Ukraine.

Roumanie

Selon le président Klaus Iohannis, le gouvernement roumain est prêt à accroître la présence des troupes de l’OTAN dans le pays. Des discussions sont en cours à ce sujet avec des représentants de la France et des États-Unis.

– Je n’arrête pas de dire que nous sommes prêts à accepter la présence accrue d’alliés sur notre territoire dit Jean. – La crise actuelle prouve une fois de plus que […] la consolidation de la présence des alliés dans l’aile est, y compris dans notre pays, est très importante – ajoutée.

Hongrie

Les gouvernements de pays européens tels que les Pays-Bas et le Danemark ont ​​exprimé leur soutien à l’Ukraine en promettant une cybersécurité ou une assistance militaire. Cependant, comme l’a rapporté European Pravda, les représentants hongrois au forum de l’Alliance de l’Atlantique Nord – malgré la guerre en cours en Ukraine – ont opposé leur veto à l’entrée de l’Ukraine dans le Centre d’excellence en cyberdéfense de l’OTAN.

Le Premier ministre hongrois a également rencontré Poutine à Moscou, considéré dans le pays comme un trahisonalors que le chef lui-même a décrit la visite comme mission de paix. Poutine, à son tour, s’appelle la Hongrie l’un des partenaires les plus importants de la Russie en Europe, citant une coopération importante dans le domaine de l’énergie nucléaire. La Hongrie est également un gros importateur de gaz de Russie, et selon l’accord signé l’année dernière avec Gazprom pour la fourniture de ce gaz pour les 15 prochaines années, le transport sera effectué en excluant l’Ukraine comme pays de transit.

Biélorussie

Le pays est un allié très proche de la Russie en Europe centrale et orientale et borde la Russie, l’Ukraine et la Pologne. Cette semaine, la manœuvre militaire russo-biélorusse a été appelée Allié Fermeté 2022. Les exercices sont destinés à être exécutés de manière séquentielle protection des intérêts de l’État unitaire (Russie et Biélorussie – ndlr). – J’ai été obligé de le faire parce que la situation à la frontière avec l’Ukraine n’est pas meilleure qu’à la frontière avec la Pologne – a déclaré Loukachenko, faisant référence à la récente crise migratoire.

Les manœuvres ont eu lieu à la frontière ouest de la Biélorussie et dans le sud du pays, près de la frontière avec l’Ukraine. L’administration Biden a réagi à cette décision en avertissant le gouvernement de Minsk qu’une aide à l’invasion russe serait bien méritée.

Auparavant, l’autocrate avait indiqué que les récentes opérations des forces de l’Organisation du Traité de sécurité collective au Kazakhstan visaient à démontrer la force de l’alliance. – Pourquoi avons-nous pris l’aéroport d’Almaty et Poutine de Nur-Sultan ? Parce qu’on n’y arrivera pas à pied, c’est à des milliers de kilomètres. Nous avons discuté de la question avec Poutine pendant la nuit, et quelques heures seulement après avoir pris notre décision, nos troupes ont débarqué là-bas. Ce sera plus facile en Europe – elle donne son avis.

Chine

Cependant, la Chine pourrait bien être l’allié le plus puissant du Kremlin sur la scène internationale. Jusqu’à présent, on a émis l’hypothèse que Poutine, à la demande du président Xi Jinping, retarderait l’invasion jusqu’à la fin des Jeux olympiques de Pékin le 20 février, afin de ne pas contrarier l’Empire du Milieu. Le président russe s’est même rendu à l’inauguration d’un événement sportif, qui s’est soldé par une réunion d’hommes politiques et une déclaration conjointe des deux puissances sur le soi-disant garantie de sécurité. La longue annonce, cependant, ne contient pas de mots Ukraine. Les deux dirigeants étaient expansionnistes.

Selon le Washington Post, la Chine pourrait bénéficier d’une agression armée russe car elle détournerait l’opinion publique internationale des violations des droits de l’homme contre le gouvernement de Xi. De plus, les sanctions économiques qui seront imposées à la Russie pourraient créer des opportunités commerciales pour les entreprises chinoises. D’autre part, la Chine est un gros importateur d’équipements militaires d’Ukraine, de sorte que les experts disent qu’une éventuelle invasion n’est pas entre les mains des autorités de la RPC.

Sources : Washington Post, Al Jazeera, PAP