Les footballeurs australiens ont battu la Tunisie à la Coupe du monde, la France a battu le Danemark

L’entraîneur français Didier Deschamps a remplacé trois des quatre défenseurs de la formation de départ pour la victoire contre l’Australie, seul Upamecano conservant sa place. Le gardien Lloris, qui en est à sa quatrième apparition en Coupe du monde, en est à sa 141e apparition internationale et a un match de retard sur le record de Lilian Thuram.

L’entraîneur du Danemark Kasper Hjulmand a effectué quatre changements après le match nul et vierge contre la Tunisie et, entre autres, a aligné un nouveau trio offensif composé de Lindström, Cornelius et Damsgaard.

Le Danemark a également commencé plus offensivement, mais Giroud a eu la première chance à la 10e minute, ce qui a égalé le record du buteur français Thierry Henry de 51 buts avec deux buts contre l’Australie. Il a profité du jeu d’aile de Mbappé et Dembélé. Rabiot a dirigé l’un des centres et Schmeichel a fait un bel arrêt.

À la 36e minute, Cornelius, qui était en juin à Saint-Pétersbourg. Denis, en tant que remplaçant, a marqué deux fois en une demi-heure pour battre la France en Ligue des Nations 2:1, mais cette fois il a raté le cadre.

Au début de la dernière demi-heure, Mbappé s’est accroché à une passe de Theo Hernandez et a transformé sa troisième chance du match en son trentième but pour l’équipe nationale. L’avance a trop endormi la France, la défense a vacillé une première fois à la 68e minute et Christensen a égalisé. C’était le premier tir du Danemark entre les trois poteaux.

Jusque-là, le match prudent des deux côtés avait changé et les attaques ont changé rapidement. La France a eu plus d’occasions et à quatre minutes de la fin, Mbappé a poussé le ballon dans les filets avec sa cuisse après le centre de Griezmann. C’était déjà sa troisième séquence dans le championnat et il a dépassé Valence de l’Équateur dans le tableau des scores.

La France a vengé les deux défaites du Danemark dans la Ligue des Nations de cette année et a battu l’adversaire impopulaire à la quatrième tentative. Lors du dernier championnat à Moscou, le match mutuel dans le groupe s’est terminé 0:0.

La France termine le groupe avec un match contre la Tunisie mercredi, le Danemark joue un match parallèle contre l’Australie et seule une victoire les maintiendra dans le match de promotion.