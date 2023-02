Le match a été jugé à risque par la police, bien que la direction du 1. FC Slovácko n’ait eu aucune nouvelle que des supporters français aient acheté des billets pour le match.

« Les billets de match sont épuisés. Je n’ai pas été informé que des supporters français aient acheté des billets, même s’il est probable que certains d’entre eux viendront voir le match. Le secteur des supporters visiteurs sera rempli d’enfants de notre académie de football, à qui nous distribuons des billets pour la région », a déclaré le porte-parole du 1. FC Slovácko, Marek Jurák, à Deník.

La police prévoit de continuer à surveiller la situation avant, pendant et après le match.

« En cas de violation de l’ordre public, la police est prête à intervenir immédiatement », a déclaré l’inspecteur de police Barbora Balášová.

Selon Balašová, plusieurs unités d’application de la loi, des policiers des services d’urgence et d’escorte, des services de police étrangers, des services de district, des agents de la police de la circulation, des maîtres-chiens policiers et des policiers des rangs de l’hippologie policière participeront aux mesures de sécurité. . En outre, des enquêteurs criminels et des policiers de l’équipe anti-conflit, des policiers de la police municipale d’Uherské Hradiště et des membres des services de sécurité. Enfin, le service de l’aviation de la police de la République tchèque sera également préparé.

« Nous appelons au respect des règles de circulation routière, au respect constant des panneaux de signalisation et des instructions des policiers, de la police et des organisateurs. En raison de l’augmentation attendue du trafic routier avant le match et du grand nombre de supporters près de l’entrée du stade, nous encourageons les visiteurs venir plus tôt », a déclaré Barbora Balášová. Comme avant chaque match, la police a prévenu que les personnes munies d’engins pyrotechniques et d’objets interdits, ainsi que celles qui étaient en état d’ébriété, ne seraient pas autorisées à entrer dans le stade.