La situation au Kazakhstan s’améliore lentement après le déclenchement de manifestations dimanche dernier causées par la forte hausse des prix du GPL. Le régime a rétabli jeudi les limites de prix du GPL et d’autres carburants, et le président Kasym-Zhomart Tokayev a déclaré lundi que l’ordre constitutionnel du pays avait été rétabli, même si les « opérations antiterroristes » n’étaient pas encore terminées. Le terme terroriste a été utilisé par Tokayev pour désigner les participants à des émeutes à grande échelle.

Mercredi dernier, le président a accepté la démission du gouvernement du Premier ministre Askar Mamin. Selon le serveur sportif, il est le premier ministre L’actualité du cyclisme impact significatif sur le fonctionnement de l’un des produits sportifs les plus importants du pays.

L’équipe cycliste Astana Qazaqstan est l’une des dix-huit équipes d’élite du tour du monde garanties pour commencer des courses par étapes de trois semaines, telles que le Tour de France ou la Vuelta espagnole. Cependant, les troubles politiques au Kazakhstan ont provoqué un froncement de sourcils pour l’équipe et l’Union cycliste internationale.

L’équipe Astana a été nommée d’après la capitale du Kazakhstan (aujourd’hui Nur-Sultan) depuis 2006, lorsque l’équipe était composée de pilotes et de managers travaillant à l’époque au domicile de l’espagnol ONCE, également connu sous le nom de Liberty Seguros-Würth. Cependant, en raison du scandale de dopage du directeur sportif Manuel Size, la cage s’est essentiellement effondrée et a ainsi jeté les bases d’Astana.

L’équipe kazakhe formée autour de la star de l’époque Alexander Vinokurov est toujours détenue et financée par le fonds d’investissement Samruk Kazyna, qui regroupe un grand nombre d’entreprises publiques. Les fonds comprennent des sociétés pétrolières et gazières kazakhes, des banques, des sociétés de télécommunications et la compagnie aérienne Air Astana.

Malgré le changement de nom et de propriétaire, l’équipe antidopage n’a pas échappé à la controverse. Vinokurov lui-même, qui n’a pu repartir qu’au bout de deux ans, a été interdit de course après la révélation de l’infusion de sang interdite lors du Tour de France 2007. Aujourd’hui, le directeur de l’équipe kazakh et également lieutenant honoraire de l’armée kazakhe a marqué l’un des les plus grands succès de sa fin de carrière, lorsqu’il a remporté la médaille d’or des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Cependant, selon Cyclingnews, le travail acharné de Vinokurov dans l’équipe témoigne de la façon dont la cage d’Astana est étroitement liée au pouvoir du gouvernement du pays. Aujourd’hui, l’ancien Premier ministre du Kazakhstan, Mamin, est intervenu dans l’équipe l’été dernier, lorsque sa direction, prétendument en raison de luttes d’influence à domicile, a décidé en juin l’expulsion de Vinokourov.

L’une des principales raisons était le conflit entre Vinokurov et le manager de l’équipe Yana Seelová, qui a fini par Diplômé à l’équipe belge Lotto Soudal. La femme qui a fait en sorte que l’équipe porte le nom d’Astana-Premier Tech l’année dernière a travaillé chez Astana pendant trois ans. Cependant, son commanditaire, l’entreprise canadienne Premier Tech, l’accompagnait également.

Jean Bélanger, président et chef de la direction de La Presse, Canada elle dit, que le retour de Vinokourov était la raison pour laquelle Premier Tech a renoncé à sa participation de 50 pour cent. « Le premier ministre Askar Mamin l’a forcé à revenir, a déclaré Bélanger. À la demande du Premier ministre, Vinokourov a repris ses fonctions en août. C’est pour prouver que la direction politique du Kazakhstan a la voix principale dans l’équipe.

Le serveur Cyclingnews a également évoqué l’Union cycliste internationale (UCI) en raison de la situation tendue au Kazakhstan. « Les questions de droits de l’homme sont très cruciales pour l’UCI. Cependant, nous ne jouons aucun rôle politique et ne nous engageons pas dans le débat politique. Nous croyons fermement que le sport et la politique ne doivent pas se mélanger, et par conséquent nous ne commenterons pas la situation actuelle au Kazakhstan », a répondu l’organisation. « Bien sûr, nous observons la situation avec inquiétude et nous appelons également toutes les parties à faire preuve de retenue. et trouver une solution pacifique à la situation », a ajouté le porte-parole de l’UCI.

Si le soutien de l’État à Astana se poursuivra et la question demeure. Selon le serveur Zikloland il y a pas mal de nervosité dans l’équipe, serveur L’actualité du cyclisme mais a déclaré que c’était le départ des sponsors étrangers et le retour de Vinokourov qui augmentaient les chances de contributions importantes des entreprises publiques.

Néanmoins, l’équipe s’est reconstituée et quelques grands noms l’ont quittée. « Nous avons perdu de solides leaders, mais en même temps nous avons eu un autre coureur de haut niveau. L’équipe a un nouveau visage, mais nous restons la même équipe d’Astana, qui est célèbre dans le monde entier », a déclaré Vinokurov. La star danoise Jakob Fuglsang ou le duo fraternel espagnol Gorka et Ion Izaguirrová quittent la cage kazakhe. L’équipe s’appuiera sur Alexei Lucenko, le « Requin de Messine » d’Italie, Vincenzo Nibali ou Miguel Angel López de Colombie dans la saison à venir.