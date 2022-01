Les Européens peuvent désormais en profiter pour acheter la PlayStation 5 directement auprès de Sony • Eurogamer.net

La PS5 étant toujours insaisissable, Sony a ouvert les inscriptions sur son site Web PlayStation Direct pour donner aux consommateurs européens la possibilité d’acheter la console directement auprès de l’entreprise.

Ceci est une initiative du fabricant de consoles Il a été initialement lancé pour les clients américains en octobre de l’année dernièreet a maintenant élargi la liste des pays éligibles, en plus des États-Unis, pour inclure des candidats du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Belgique et du Luxembourg.

Sony dit qu’il y a un « nombre limité » de consoles disponibles, et ceux qui cherchent à les acheter en auront d’abord besoin. Connectez-vous au site Web PlayStation à l’aide de votre identifiant PSN. Les inscrits sélectionnés recevront un e-mail avec la date, l’heure et les instructions d’achat complètes.

Sony souligne que tous ceux qui s’inscriront ne pourront pas acheter la console, et note que la fenêtre d’achat vient après avoir reçu une invitation limitée, donc les candidats gagnants ne devraient pas être négligents. De plus, si un client voit un message « Rupture de stock » après avoir suivi les instructions de l’invitation, malheureusement, toutes les PS5 disponibles ont déjà été achetées.

Rien n’indique combien de temps les candidats peuvent attendre avant que Sony ne commence à notifier les candidats présélectionnés, mais d’autres détails peuvent être trouvés. Dans le manuel joint.