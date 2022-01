Les étudiants du Graduate Program in Administration obtiennent un double doctorat en France

Le Graduate Program in Business Administration d’Unisinos a récemment signé une convention de thèse en cotutelle avec l’Université de Rennes 1, France. Le doctorant Emidio Teixeira est le premier étudiant à être accepté comme chargé de cours à l’Ecole Universitaire de Management de l’université française, qui accueille chaque semestre des étudiants de plus de 50 pays différents. Dans cette modalité, Emidio doit obtenir un doctorat simultanément dans les deux institutions.

L’accord signé prévoit deux missions de recherche à réaliser entre 2021 et 2022. Durant cette période, les étudiants participeront à des matières et des cours et développeront leurs travaux en même temps dans les deux pays, sous la direction de professeurs brésiliens et français. De plus, le doctorant aura la possibilité d’appliquer ses recherches à l’étranger et de faire des comparaisons avec les cas analysés au Brésil. Dans son étude, Emidio analyse comment les connaissances générées dans les universités sont transférées aux startups agroalimentaires pour développer des capacités critiques qui soutiennent la performance et la croissance de ces entreprises.

Crédito: Arquivo Pessoal/Emidio Teixeira

Durante a primeira missão que está sendo realizada entre setembro e dezembro deste ano, muitos resultados já foram alcançados. “Revisamos e validamos os resultados obtidos até então no Brasil e fizemos muitos refinamentos nas ferramentas de pesquisa. Também fechamos acordos para participação em nossa pesquisa com cinco empresas que são casos de sucesso. Uma delas, por exemplo, é a líder global em 2021 em arrecadação de investimentos no seu setor – mais de 300 milhões de Euros foram captados para seu negócio”, destacou Emidio.

Dado os resultados alcançados e a reconhecida importância do campo de pesquisa que está sendo investigado, tanto no Brasil quanto na França, a Unisinos e a Université de Rennes 1 estão negociando projetos de cooperação de longo prazo que viabilizem a continuidade deste trabalho, bem como a internacionalização futura dos projetos de pesquisa de outros alunos.