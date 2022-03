Les États-Unis sont en récession et l’Amérique du Sud est en proie à des dictatures

Nicaragua. Photo : AFP.

La récession économique qui s’abat sur les États-Unis, les conflits au Moyen-Orient qui s’étendent à la France avec les attaques contre les chemins de fer, plusieurs pays d’Amérique latine secoués par le terrorisme d’État, les guérillas internes et les solutions démocratiques, tandis que les dictateurs se multiplient, et les opinions de nombreuses personnes autour le monde sur l’imminente Coupe du monde qui s’est déroulée en Espagne a servi de toile de fond au débarquement argentin à Malvinas, le 2 avril 1982.

L’Amérique du Sud, quant à elle, traverse ce qui est peut-être la période la plus violente de dictatures coexistantes : en même temps que Leopoldo Galtieri en Argentine, Augusto Pinochet régnait au Chili ; Alfredo Stroessner au Paraguay ; Vila Celso Torrelio en Bolivie ; Gregorio « Goyo » Alvarez en Uruguay ; et Joao Figueiredo au Brésil.

Et les démocraties péruviennes et colombiennes sont encore confrontées à des moments de force de la part des organisations de guérilla : Sendero Luminoso et le Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA) ont attaqué le Péruvien Fernando Belaúnde Terry, tandis que les FARC, le M-19, l’EPL et l’ELN ont fait de même avec le Colombien Julio César Turbay. , qui quittera la présidence.

Pour le reste, Javier Pérez de Cuéllar, nouvellement nommé secrétaire général des Nations unies, a dû faire face à la décision d’Israël que le monde venait de rejeter : l’annexion du plateau du Golan -même si son Parlement évitait d’employer le mot-, a déclaré « nulle et non avenue » à l’unanimité par le Conseil de sécurité de l’organisation en décembre 1981.

Les États-Unis sont confrontés à ce qui, pour beaucoup, est sa pire période de récession depuis la Seconde Guerre mondiale, en partie à cause de sa politique monétaire stricte pour contrôler l’inflation et en partie à la crise énergétique que l’Iran avait déclenchée des années plus tôt avec des hausses de prix brutales. huile.

Dans l’ensemble, les États-Unis – dirigés par le républicain Ronald Reagan – étaient toujours le plus grand créancier du monde en 1982, même si seulement trois ans plus tard, ils étaient le plus gros débiteur.

De manière générale, l’Europe a connu l’essor du Système monétaire européen (SME), créé en 1979, qui favorisait la parité entre les différentes monnaies de la Communauté économique d’alors. Jusque-là, les résultats ont été satisfaisants, car une zone acceptable de stabilité des taux de change a été générée.

Expérience à Toulouse. Photo : AFP.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Margaret Thatcher en avril 1982 a entraîné certaines faiblesses en raison de la situation économique complexe, du chômage, de l’usure naturelle des années au pouvoir et du conflit violent autour de la grève des mineurs.

Les deux Allemands, quant à eux, vivent avec de bonnes nouvelles : l’Occidental connaît une reprise économique rapide avec une réduction des déficits budgétaires et de l’inflation, et le Démocrate a réussi à croître au point d’atteindre les niveaux de production par habitant les plus élevés d’Allemagne. Région.

En Espagne, en février, les procès des responsables du coup d’État manqué de l’année précédente, connus sous le nom de « Tejerazo », avaient commencé. Les condamnations seront prononcées en juin et les trois principaux auteurs ont été condamnés à 30 ans de prison.

La France, quant à elle, a eu la présidence de Françoise Mitterrand et les premiers mois du règne de Pierre Mauroy en tant que Premier ministre, enclenchant rapidement le processus de décentralisation.

Le 2 mars, Mitterrand annonçait une loi qui ouvrait la voie à une réforme large et profonde de la décentralisation des villes, départements et territoires, dont ils n’étaient plus protégés par l’État pour devenir des « institutions primaires, c’est-à-dire libres et responsables », d’après le texte..

Quelques jours plus tard, le 29, le pays est ému par l’attentat du train Paris-Toulouse, associé à l’Organisation arabe de lutte armée, qui marque un changement complet : il ne s’agit plus d’un acte d’agents internes ou contre intérêts étrangers en France.

La confirmation viendra dans quelques mois, avec d’autres événements tout aussi tragiques : l’assassinat d’un diplomate israélien, une explosion devant le siège d’un journal syrien, une autre explosion devant une banque israélienne et l’attentat à la bombe contre deux restaurants à Paris, au station. Saint Charles de Marseille et sur le TGV Paris-Marseille.

La Russie, quant à elle, se consolidant déjà en tant que superpuissance, semble terminer sa phase de croissance, à la suite de réformes radicales de son économie à l’époque pré-Léonide Brejnev, qui mourra le même novembre 1982.

Mars sera un mois chargé pour l’Amérique centrale : lors de la 7e élection au Guatemala, remportée par ngel Guevara Gutiérrez, bien qu’il n’ait jamais pris ses fonctions, car le 23, il y a eu un coup d’État dirigé par Efraín Ríos Montt, qui se déclarerait le dictateur sanguinaire seulement un mois plus tard : le 29 avril, les militaires ont torturé et tué 57 habitants du village de Los Josefinos.

Le 28 mars, El Salvador a voté pour former une Assemblée constituante qui élirait un président pour deux ans, comme étape de transition entre une dictature ouverte en 1979 et un futur gouvernement qui a abandonné les élections. Fin avril, lvaro Magaa sera nommé.

Une grande attention est accordée en avril à la restauration des Malouines par l’Argentine, et mai apporte un nouveau gouvernement social-démocrate dans la région : le 8, au Costa Rica, Luis Monge, qui avait remporté les élections de février, prend ses fonctions. .

Mais déjà en pleine guerre, la nouvelle secoua le monde, du moins le monde catholique : près d’un an après avoir été abattu par Ali Agca Turki, Jean-Paul II évita ce qui allait devenir une nouvelle tentative d’assassinat, cette fois à Fatima, Le Portugal. L’agresseur était un prêtre espagnol ultraconservateur qui accusait le pape polonais d’être communiste.

En dehors de la politique, le 23 mai, « The Wall » a été créée à Londres, la comédie musicale acclamée de Pink Floyd qui allait devenir pendant des années un film culte.

Une semaine plus tard, le 30, le conservateur Belisario Betancur remporte l’élection présidentielle en Colombie, donnant une continuité à l’alternance entre conservateurs et libéraux.

Puis, comme tous les quatre ans, la majeure partie de l’attention du monde – et au moins celle de l’Argentine – s’est portée sur l’Espagne, où le 13 juin, la Coupe du monde a été inaugurée avec un match dans lequel c’était à son tour d’affronter l’Argentine. C’était une défaite 0-1 contre la Belgique. Le lendemain, la guerre de l’Atlantique Sud s’est soldée par une capitulation nationale : il y a eu une guerre de moins dans le monde.