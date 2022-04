Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie se sont mis d’accord aujourd’hui pour développer un missile hypersonique

Le Premier ministre britannique Johnson, le président américain Joe Biden et le Premier ministre australien Scott Morrison ont déclaré dans un communiqué qu’ils étaient satisfaits des progrès du programme australien de sous-marins nucléaires à armement conventionnel et qu’ils coopéreraient également dans d’autres domaines.

« Aujourd’hui, nous nous sommes également engagés à lancer de nouvelles collaborations tripartites sur les capacités hypersoniques et antihypersoniques et la guerre électronique », indique le communiqué.

À la suite de la nouvelle alliance de défense AUKUS, l’Australie a annulé son contrat d’achat de sous-marins conventionnels français et de sélection de sous-marins nucléaires américains, endommageant les relations entre l’Australie et la France, dirigée par le président Emmanuel Macron.

Les États-Unis et l’Australie ont déjà un programme d’armes hypersoniques appelé SCIFiRE, et les responsables britanniques affirment que même si le Royaume-Uni ne rejoindra pas le programme pour le moment, ils ont l’intention de travailler avec les deux pays pour développer et rechercher dans ce domaine.

Les armes hypersoniques voyagent au moins cinq fois plus vite que le son (5 Mach) et, selon les experts militaires, il n’existe actuellement aucune défense efficace contre elles. Ces armes ont été développées ces dernières années par les États-Unis, la Russie, la Chine et plusieurs autres pays.

« À la lumière de l’invasion injustifiée, injustifiée et illégale de l’Ukraine par la Russie, nous avons réaffirmé notre engagement inébranlable envers un système international qui respecte les droits de l’homme, l’État de droit et la résolution pacifique et non coercitive des différends », ont déclaré les dirigeants de l’AUKUS dans une déclaration, une déclaration, notant qu’ils ont l’intention de maintenir un espace libre et ouvert dans les océans Indien et Pacifique.

En octobre, le général américain en chef, Mark Milley, a confirmé que la Chine avait testé des systèmes d’armes hypersoniques dans le cadre de ses efforts pour faire progresser la technologie spatiale et militaire. Milley a décrit les tests de la Chine à l’époque comme particulièrement inquiétants. Selon le commandant en chef de l’Europe, la Russie a utilisé à plusieurs reprises des missiles hypersoniques en Ukraine.