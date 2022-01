Les États-Unis, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont condamné les provocations de l’Iran dans le dossier nucléaire et ont exigé qu’Ebrahim Raisi respecte l’accord.

Le britannique Boris Johnson, le français Emmanuel Macron, l’allemande Angela Merkel et le président américain Joe Biden (REUTERS/Kevin Lamarque)

Les dirigeants des Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne ont déclaré ce samedi « problèmes de vie et de développement » pour lui Violation par Téhéran de l’accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, qu’ils exhortent à « changer de direction« .

« Nous exprimons (…) notre inquiétude vive et croissante devant le rythme accéléré des démarches provocatrices prises par l’Iran dans le domaine nucléaire« À la lecture de la déclaration commune des dirigeants, qui a averti que Washington ne reviendrait pas au pacte si Téhéran s’en tenait à sa position.

Président des États-Unis d’Amérique, Joe Biden, et de France, Emmanuel Macron, ainsi que le chef du gouvernement allemand, Angela Merkel, et de Grande-Bretagne, Boris Johnson, réunis en marge d’un sommet des dirigeants des 20 pays les plus développés, le G20, à Rome.

Ces pays, avec la Chine et la Russie, ont conclu un accord historique en 2015 pour limiter la portée du programme nucléaire de l’Iran pour l’empêcher de se doter d’une bombe atomique, en échange de la levée des sanctions internationales, alors même que les États-Unis Donald Trump l’ont abandonnée en 2018.

Photo de famille des dirigeants mondiaux au sommet du G20 (Ludovic Marin/Pool via Reuters)

Face à la réimposition de sanctions par l’administration américaine, l’Iran, alors présidé par des modérés Hassan Rohani |, décidé de poursuivre la production d’uranium hautement enrichi, a suscité des inquiétudes chez les Européens qui voulaient garder le pacte.

Téhéran, avec un président ultra-conservateur Ibrahim Raissi maintenant à la barre, cette semaine l’a révélé Volonté de reprendre les échanges en novembre de garder l’accord, qui est aussi Le locataire actuel de la Maison Blanche, le démocrate Biden, apprend à revenir.

« Nous pensons qu’il est encore possible de parvenir rapidement et de mettre en œuvre un accord pour revenir à la conformité« Du pacte, quatre dirigeants occidentaux sont indiqués dans leur communiqué, où ils le mentionnent »cela ne sera possible que si l’Iran change de cap« .

« Nous demandons au président Raissi de saisir cette opportunité et de poursuivre ses efforts de bonne foi pour mener nos négociations à une conclusion positive de toute urgence. C’est le seul moyen sûr d’éviter une escalade dangereuse, qui ne profite à aucun pays », ont-ils prévenu.

En avril dernier, des négociations avaient débuté à Vienne avec six grandes puissances, dont les États-Unis indirectement, pour obtenir le retour de Washington au pacte et pour que l’Iran respecte à nouveau l’accord, mais elles ont été suspendues avec l’arrivée du pouvoir en août à Raisí. Les dirigeants réunis à Rome ont exprimé leur souhait que l’Iran ne soit « jamais » en mesure de développer des armes nucléaires et ont partagé leur inquiétude quant au fait qu’après avoir mis fin aux négociations en juin, l’Iran « a accéléré ses démarches nucléaires provocatrices ».

Il s’agit notamment de la production d’uranium hautement enrichi ou d’un manque de transparence et de coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, ce qui rend difficile la reprise des négociations, soutiennent-ils. Les États-Unis doivent se conformer pleinement au JCPOA et fournir la base d’un engagement diplomatique continu pour résoudre les points de controverse restants, à la fois nos préoccupations et celles de l’Iran », ont-ils conclu.

