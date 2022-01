Les États-Unis imposent des restrictions de visa à Isabel dos Santos – Angola

Le gouvernement américain a décidé d’imposer des restrictions de visa à Isabel dos Santos dans le cadre d’un ensemble de mesures anti-corruption annoncées mercredi 12 décembre par les autorités.

Isabel dos Santos a fait l’objet de restrictions « pour son implication dans une corruption importante en détournant des fonds publics à son profit personnel », a déclaré Antony Blinken, secrétaire d’État américain, dans un communiqué.

En vertu des restrictions de visa, les États-Unis peuvent refuser l’entrée aux ressortissants étrangers que les autorités soupçonnent d’être impliqués dans une corruption importante. Isabel dos Santos, contrairement aux généraux Leopoldino Fragoso do Nascimento (Dino) et Hélder Vieira Dias (Kopelipa) n’a pas fait l’objet de sanctions financières.

Isabel dos Santos a fait l’objet de restrictions « pour son implication dans une corruption importante en détournant des fonds publics à son profit personnel », a déclaré Antony Blinken, secrétaire d’État américain, dans un communiqué. L’homme d’affaires, jusqu’en 2017, le président de la Sonangol.

Au Portugal, il détient des participations dans Nos et Banco BIC et est également l’actionnaire majoritaire d’Efacec. Isabel dos Santos a quitté l’Angola en 2019 et est depuis restée en exil volontaire, passant la plupart de son temps à Dubaï.

Ce mercredi, le gouvernement des États-Unis a également annoncé qu’il avait imposé des sanctions, notamment le gel de tous les avoirs détenus par les généraux angolais Dino et Kopelipa dans le pays.

Leopoldino do Nascimento et Dias Júnior, connus respectivement sous le nom de généraux ‘Dino’ et ‘Kopelipa’, « sont d’anciens responsables gouvernementaux qui ont volé des milliards de dollars au gouvernement angolais par le biais de détournements de fonds », lit-on dans un communiqué de presse en portugais, diffusé à Washington.