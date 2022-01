Les États-Unis et l’OTAN offrent une « voie diplomatique » à la Russie – News 24

Après des semaines d’escalade des tensions, d’échanges d’accusations et de menaces, l’affrontement entre la Russie et l’Occident autour de la crise ukrainienne tente de prendre une voie diplomatique, bien qu’avec beaucoup de difficulté. Les États-Unis et l’OTAN ont livré ce soir à Moscou des réponses écrites aux propositions sécuritaires de la Russie, alors que la première confrontation s’est tenue à Paris depuis plus de deux ans, mais uniquement au niveau du conseiller politique, entre la Russie, l’Ukraine, la France et l’Allemagne. le « format normand ». Les affrontements verbaux, cependant, sont depuis longtemps une caractéristique de cette journée aussi. Les États-Unis, a déclaré la secrétaire d’État adjointe Wendy Sherman, pensaient que la Russie pourrait attaquer militairement l’Ukraine « probablement » d’ici la mi-février, et l’ambassade américaine à Kiev a exhorté ses compatriotes à « envisager de partir immédiatement ». de ce pays.

Le ministre russe des Affaires étrangères Serghei Lavrov, s’exprimant devant la Douma, a accusé l’Occident d’être entré dans un état de « folie militariste », de se livrer à des « déclarations hystériques » et de vouloir pousser l’Ukraine à de faux pas comme une attaque contre l’Est occupé. par des milices séparatistes pro-russes pour faire la guerre. « Nous sommes prêts à tout – prévient le chef de la diplomatie russe. – Nous n’attaquons jamais personne, c’est toujours nous qui sommes attaqués, et ceux qui ne s’en sortent pas. » Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté la menace de sanctions américaines visant le président Vladimir Poutine, affirmant qu’elles « nuiraient » aux relations entre Moscou et l’Occident. L’Ukraine est en fait intervenue pour tenter de calmer le moral, le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba ayant dissipé le spectre d’une invasion russe imminente.

« Le nombre de soldats rassemblés le long des frontières de l’Ukraine et des territoires occupés est important », a déclaré Kuleba, mais « actuellement, il n’est pas suffisant pour une offensive à grande échelle le long de la frontière ». Sur le plan diplomatique, alors que les pourparlers entre les quatre formats normands ont débuté à Paris, et dans l’attente d’un coup de fil prévu vendredi entre Poutine et le président français Macron, la Russie a enfin reçu une réponse écrite à une proposition avancée ce mois-ci. . Ceux des États-Unis ont été remis par l’ambassadeur au ministère des Affaires étrangères à Moscou, ceux du Pacte atlantique à l’ambassadeur de Russie à Bruxelles. Dans le document, il est clair qu’il n’y a pas d’acceptation des assurances demandées par la Russie que l’Ukraine ne rejoindra jamais l’OTAN (« Kiev est libre de choisir son alliance ») et le retrait des troupes de l’OTAN des pays d’Europe orientale. Mais le ministre des Affaires étrangères, Antony Blinken, a déclaré qu’une « voie diplomatique sérieuse » avait été proposée à Moscou pour résoudre le différend, allant des « mesures de confiance aux exercices et manœuvres militaires en Europe » au contrôle des armements sur le pays. armes positionnées sur le continent. Les propos du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, étaient du même ton : l’Alliance « a de nouveau tendu la main à Moscou », mais n’a pas trahi ses principes et « s’est préparée au pire ». Blinken a également évoqué la possibilité d’une nouvelle rencontre prochainement avec Lavrov. C’est peut-être la première occasion d’évaluer si la réponse occidentale peut ouvrir la voie au dégel.

Sources européennes, rencontre inappropriée entre une entreprise italienne et Poutine – L’Union européenne juge « inappropriée » la rencontre virtuelle organisée aujourd’hui par la chambre de commerce italo-russe entre plusieurs grandes entreprises italiennes et le président Vladimir Poutine. L’ANSA l’a appris de sources européennes. « Surtout – disent des sources à Bruxelles – étant donné le contexte, étant donné que la Russie intimide l’Ukraine et tente de saper les fondements de la sécurité en Europe ». « Les États-Unis sont profondément impliqués dans la diplomatie avec leurs alliés et partenaires, dont l’Italie. Les États-Unis, le G7, l’UE et l’OTAN ont tous déclaré que nous étions unis et prêts à imposer des coûts élevés à la Russie si elle continuait à frapper. Ukraine » : c’est ainsi qu’un porte-parole du département d’État américain a répondu à une question de l’ANSA sur la position américaine concernant la rencontre virtuelle d’aujourd’hui entre le président russe Vladimir Poutine et des représentants de grandes entreprises italiennes.