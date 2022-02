Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont demandé à leurs citoyens de quitter l’Ukraine. Ils ont averti d’une attaque russe

Les négociations se poursuivent aujourd’hui dans le monde entier sur la situation tendue autour de l’Ukraine et les craintes d’une éventuelle agression militaire de la Russie contre le pays. Prague et Varsovie ont promis à Kiev, entre autres, des livraisons de munitions, et le président ukrainien a signé un décret pour renforcer la défense.

Des appels à une solution diplomatique à la crise ont également été lancés. À Moscou, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a rencontré le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, qui a qualifié son voyage de « mission de paix » et a déclaré qu’aucun État membre de l’UE ne voulait la guerre. Entre autres choses, le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est rendu à Kiev, qui a déclaré que Poutine « pointait une arme sur la tempe de l’Ukraine pour nous forcer à changer l’architecture de sécurité européenne ».

Les Premiers ministres polonais et britannique se sont rendus à Kiev aujourd’hui, et ont tous deux exprimé leur soutien à l’Ukraine. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que Varsovie était prête à remettre des munitions d’artillerie, des missiles anti-aériens portables, des mortiers légers et des drones d’observation à l’Ukraine. Selon l’agence Unian, il a également déclaré que la Pologne se préparait au pire scénario, mais il espérait que cela ne se produirait pas. Mais en cas d’invasion russe, il est prêt à recevoir les Ukrainiens blessés et une partie de la population ukrainienne.

Selon Reuters, Johnson s’est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, entre autres, sur la manière d’intimider la Russie. « Les deux dirigeants ont averti qu’une nouvelle invasion russe de l’Ukraine serait une grave erreur stratégique et aurait des conséquences humanitaires évidentes », a déclaré Reuters dans un communiqué publié à l’issue de la réunion. Le Premier ministre britannique a averti qu’en cas d’attaque des troupes russes en Ukraine, Moscou devrait automatiquement faire face à des sanctions.

Le Premier ministre hongrois Orbán s’est rendu à Moscou et a déclaré que Budapest s’attend à accepter d’augmenter les approvisionnements en gaz naturel de la Russie. Dans le même temps, il s’est prononcé contre de nouvelles sanctions contre la Russie; Selon lui, les sanctions anti-russes actuelles ont jusqu’à présent plus affecté la Hongrie que la Russie. Le chef du Kremlin a averti lors d’une conférence de presse que la Russie considérait l’éventuelle future entrée de l’Ukraine dans l’Alliance de l’Atlantique Nord comme une menace pour sa propre sécurité. Poutine a également souligné que Moscou n’avait pas de réponse adéquate aux points clés des récentes déclarations écrites des États-Unis sur les exigences de sécurité de la Russie.

Lors d’un appel téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé la Russie à voter en diplomatie. Il a également évoqué la nécessité de retirer immédiatement les troupes russes de la frontière ukrainienne. Lavrov a déclaré que les États-Unis étaient d’accord pour poursuivre les négociations sur les questions de sécurité.

Le président ukrainien Zelensky a signé un décret renforçant la défense du pays, qui prévoit une augmentation de l’armée ukrainienne de 100 000 soldats au cours des trois prochaines années et une augmentation de leurs salaires. Selon lui, le décret a marqué le début de la transition de l’Ukraine vers une armée professionnelle. Le chef de l’Etat a de nouveau mis en garde contre la panique face à la menace d’une invasion russe.

L’Ukraine a commencé à recevoir du gaz naturel d’Europe occidentale via la Hongrie pour la première fois. Cela ouvre de nouvelles voies d’approvisionnement pour le pays à un moment où la menace de guerre avec la Russie menace la sécurité énergétique de l’Ukraine, a déclaré Reuters. Le Qatar, quant à lui, a reconnu qu’en dépit d’être l’un des plus grands exportateurs de gaz, il ne peut pas indemniser unilatéralement l’Europe pour une éventuelle panne de gaz russe.

Dans son discours, le président slovaque Zuzana aputová a souligné que les exigences de la Russie vis-à-vis de l’OTAN s’étendent au-delà de l’Ukraine et s’appliquent également à la Slovaquie et à d’autres pays post-communistes, comme la République tchèque. Selon lui, la possibilité d’un conflit entre la Russie et l’Ukraine sera également ressentie par la Slovaquie, par exemple sous la forme de vagues de migration en provenance d’Ukraine.

La nécessité de préparer la République tchèque à l’impact d’une éventuelle agression russe contre l’Ukraine a été discutée aujourd’hui par le Conseil de sécurité de l’État à Prague. « Nous comptons sur une solution diplomatique et nous y croyons, mais nous sommes également préparés à un pire scénario », a déclaré le Premier ministre Petr Fiala à l’issue de la réunion. Le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavsky, qui se rendra en Ukraine la semaine prochaine, a déclaré que l’usage de la force par la Russie était inacceptable.

Selon le ministre de l’Intérieur Vít Rakušan, les Tchèques comptent sur la possibilité d’une aide humanitaire sur place. L’Autriche a également rappelé l’accord avec la Slovaquie selon lequel les Tchèques pourraient, si nécessaire, envoyer un contingent de police à sa frontière avec l’Ukraine.

Les représentants de la République tchèque et de l’Ukraine ont signé aujourd’hui un accord sur le don de munitions d’artillerie, en particulier 4 000 obus d’artillerie, qui a été approuvé par le gouvernement tchèque la semaine dernière. Le vice-ministre de la Défense Daniel Blažkovec et le commandant des forces armées ukrainiennes Valery Zaluzhny ont également signé un accord à long terme, qui permettra le traitement des soldats ukrainiens blessés en République tchèque. (CTK)