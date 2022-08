Les États-Unis et la France annulent leur rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov

Paris/Washington – Les Etats-Unis et la France ont annulé ce jour les rencontres prévues avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a déclaré qu’après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, la rencontre de jeudi avec Lavrov à Genève n’avait aucun sens, rapporte Reuters. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui doit rencontrer Lavrov vendredi, a accusé le président russe Vladimir Poutine de violer les obligations internationales, y compris l’accord de Minsk, a rapporté l’AFP.

« Maintenant que nous voyons que l’invasion a commencé et que la Russie a complètement rejeté la diplomatie, cela n’a aucun sens pour nous de rencontrer (Lavrov) », a déclaré Blinken. Cependant, si la Russie change d’approche, les Etats-Unis sont disposés à reprendre les négociations, a ajouté le chef de la diplomatie américaine. Le discours du président russe Vladimir Poutine lundi, dans lequel le chef du Kremlin a annoncé, entre autres, qu’il fallait reconnaître l’indépendance de la république populaire proclamée par les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine, a-t-il qualifié de « profondément inquiétant » . Selon lui, la sortie montre que le Kremlin considère l’Ukraine comme un État « vassal ».

« Poutine ne respecte plus les signatures russes », a déclaré Le Drian. L’accord de paix de Minsk de 2014 était censé résoudre le conflit entre les séparatistes et le gouvernement pro-occidental de Kyiv, et définir les frontières de l’actuelle république rebelle dans l’est de l’Ukraine. Lundi, l’homme d’Etat russe a reconnu l’indépendance des deux républiques séparatistes et envoyé des troupes russes sur leur territoire dans le cadre d’une « mission de paix ».

Dans le même temps, Poutine a déclaré aujourd’hui que l’accord de Minsk n’était plus en vigueur, ce qui, à son avis, est à blâmer pour Kyiv.

« Tous les efforts diplomatiques (ces dernières semaines) ont été dans l’impasse », a déclaré Le Drian à propos de l’état des négociations après que les pays de l’UE ont convenu à l’unanimité d’adopter des sanctions contre la Russie pour violation de la souveraineté de l’Ukraine.