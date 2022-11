Le footballeur espagnol a débuté la Coupe du monde au Qatar avec une victoire 7-0 sur le Costa Rica. Au stade Sumáma de Doha, la plus haute victoire du championnat à ce jour est née, et en même temps la victoire la plus significative de « La Roja » dans l’histoire du tournoi.

Les favoris se sont imposés trois fois de la 11e minute à la 31e minute lors du match d’ouverture du duel du Groupe E. Dani Olmo, Marco Asensio et Ferran Torres ont marqué sur penalty. Après avoir changé d’équipe, Torres a de nouveau été le buteur, suivi de Gavi et enfin de Soler en alternance avec Morata. À ce jour, la plus grande victoire de l’Espagne en Coupe du monde a eu lieu en 1998 en France, où elle a battu la Bulgarie 6-1.

L’équipe de la péninsule ibérique n’a pas abandonné la sélection de la nation d’Amérique centrale même lors du quatrième match entre eux et a gagné pour la troisième fois. Le Costa Rica n’a pas réussi à s’imposer dans le temps réglementaire à la Coupe du monde pour la septième année consécutive.

Dimanche, l’Espagne affrontera l’Allemagne, qui a perdu de manière inattendue contre le Japon 1:2 aujourd’hui. Le Costa Rica affronte un adversaire asiatique.

« C’était un match très spécial pour nous. Habituellement, le début d’un tournoi est difficile pour nous, mais cette fois, nous avons fait beaucoup. C’est une victoire très importante », a déclaré Enrique lors d’une conférence de presse.

Ses accusations dominaient dès le début. À la cinquième minute, Olmo n’a toujours pas réussi à marquer, mais a ensuite ouvert le score. L’attaquant de Leipzig a dépassé le buteur Duarte et a battu Navas sortant. Il a marqué le 100e but du jubilé espagnol de l’histoire du tournoi, auparavant atteint par seulement cinq nations.

Dans les dix minutes suivantes, Asensio est sorti de la surface de réparation après le centre d’Alba. Ferran Torres a fait le point après la première mi-temps sur penalty. L’Espagne a marqué trois buts en première mi-temps dans une Coupe du monde pour la deuxième fois seulement de l’histoire, après avoir fait de même en 1934 contre le Brésil.

À la 54e minute, Torres a ajouté un quatrième coup « La Roja » sur un petit but. Dans les vingt minutes qui ont suivi, suite à un centre du remplaçant Moraty, il a marqué une volée brillante à l’aide d’un rebond sur le poteau de Gavi. Le milieu de terrain de Barcelone a célébré avec style le fait qu’à 18 ans et 110 jours, il est devenu le plus jeune joueur espagnol à une Coupe du monde ou à un Championnat d’Europe. Parallèlement, il est devenu le plus jeune buteur d’une Coupe du monde depuis 1958, lorsque le Brésilien Pelé avait marqué à l’âge de 17 ans et 249 jours.

« Je suis fier de marcher à ses côtés. Je n’aurais jamais imaginé que ce serait le cas », a déclaré Gavi.

Soler et Morata ont finalement égalé le résultat à un record. Le Costa Rica n’a pas réussi un seul tir au but. La victoire 7-0 née en Coupe du monde pour la cinquième fois de l’histoire, le score record de 10-1 lors d’un match entre la Hongrie et le Salvador en 1982.

« Quand les choses vont bien pour vous comme ça, le football est beau. Nous avons très bien joué avec et sans ballon », a déclaré Enrique. L’Espagne a plus de 70% de possession. « Nous n’avons pas contrôlé le ballon comme nous le devrions. Nous n’avons pas pu faire trois ou quatre passes », a déclaré l’entraîneur du Costa Rica, Luis Fernando Suárez.

Espagne – Costa Rica 7:0 (3:0)

But : 31. du stylo. et 54. Ferran Torres, 11. Olmo, 21. Asensio, 74. Gavi, 90. Soler, 90.+2 Morata. Arbitres : Hassan Mohamed – Hammadí, Mahrí (tous EAU) – Marrí (vidéo, Qatar). ŽK : Calvo, Campbell (tous deux du Costa Rica). Public : 40 013.

Espagne : Simón – Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba (64. Balde) – Gavi, Busquets (64. Koke), Pedri (57. Soler) – Ferran Torres (57. Morata), Asensio (69. Williams), Olmo. Entraîneur : Enrique.

Costa Rica : Navas – Oviedo (82. Matarrita), Calvo, Duarte, Fuller, Martínez (46. Waston) – Bennette (61. Ruiz), Tejeda, Borges (72. Aguilera), Campbell – Contreras (61. Zamora). Entraîneur : Suárez.