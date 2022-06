Les escroqueries sophistiquées attraperont également les experts. Vous pouvez vous défendre en un seul mouvement de souris

N’entrez pas votre mot de passe ou vos informations de paiement sur des sites non fiables. C’est un conseil de base que les experts ne cessent de répéter. Appelé Phishing, où un site leurre le login ou le numéro de carte d’une personne négligente, est toujours l’un des types d’attaques en ligne les plus populaires.

« Les attaquants essaient de voler les informations de connexion de la victime le plus souvent vers des comptes Google, Apple, Microsoft ou Facebook, qui servent de tiers pour se connecter à divers services en ligne – Single Sign-on – une connexion à plusieurs services/applications en même temps », prévenir Office national tchèque pour la cybersécurité et la sécurité de l’information (NÚKIB) sur son profil.

De plus, la fonctionnalité « fenêtre » est simulée à l’intérieur du navigateur. Vous pouvez le fermer ou le déplacer sur l’écran. « Il s’agit d’un nouveau type d’attaque, décrit sur son blog par le chercheur en sécurité mr.d0 × », explique Savčin. « De plus, des tentatives ont été faites après plusieurs semaines pour utiliser cette technique dans une attaque de phishing en Ukraine. »

« En plus de perdre des données personnelles, nous pouvons constater que nos profils envoient du spam à nos contacts, du phishing, des tentatives de retrait d’argent à des amis, etc. », a-t-il ajouté.

De plus, la combinaison d’un gestionnaire de mots de passe et d’une authentification à deux facteurs vous protège non seulement de cela, mais également d’un certain nombre d’autres attaques basées sur la fraude des utilisateurs. Même les personnes les plus prévenantes frappent parfois là où elles ne devraient pas. Et la vérification en deux étapes est une protection qui empêche quelqu’un d’autre de s’emparer immédiatement de votre compte.