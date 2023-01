Les enfants peuvent essayer le fonctionnement d’une radio et fabriquer de la colle au National Technical Museum

Ce programme est destiné aux enfants de plus de huit ans. Les adultes peuvent participer à une visite guidée du musée. Pour les groupes, il est possible de filmer une salutation de Noël de l’exposition du studio de télévision, a déclaré le porte-parole du musée Jan Duda à ČTK.

Le samedi 3 décembre, le musée a mis en place un événement intitulé Hardtmuth : Du coin à l’empire du crayon, où les enfants découvriront la production de plomb, les propriétés du graphite et l’histoire des crayons. Ils peuvent également essayer certaines techniques artistiques. L’événement sera présenté sous la forme d’une exposition racontant l’histoire de l’architecte, inventeur et homme d’affaires autrichien Joseph Hardtmuth et de l’entreprise qu’il a fondée en 1790 à Vienne. 12 ans plus tard, l’entreprise fait breveter une recette de production de plomb pour crayons. Au milieu du XIXe siècle, l’entreprise déménage à České Budějovice.

Au cours d’une visite guidée, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur l’histoire du musée, ses bâtiments et ses collections, ainsi que se familiariser avec certaines des expositions les plus précieuses du musée. Ce jeu technique prévu le 10 décembre est adapté aux enfants de dix à 18 ans. Il sera axé sur la découverte de principes simples dans des appareils techniques, tels que les téléphones, les radios à cristaux ou les sonnettes électriques. En groupe, les enfants passeront par des stations préparées situées dans diverses expositions du musée, où des tâches et des questions seront préparées. Les enfants accumuleront des points et essaieront de diffuser en utilisant le code Morse.

Depuis le musée, il est également possible de filmer une carte de Noël depuis un plateau de télévision avec un groupe d’amis ou en famille. Les conférenciers du musée initient les visiteurs au travail d’un animateur et les initient à la technologie télévisuelle. Le programme s’adapte aux souhaits des participants, vos propres idées sont donc les bienvenues. Après traitement, le personnel du musée enverra la vidéo résultante, qui peut être un Joyeux Noël. Le prix est de 1200 couronnes en plus du droit d’entrée.