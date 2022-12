Les employés de Skoda recevront une prime de 25 000, les employés de Volkswagen jusqu’à 73 000 couronnes

Dans certains pays, les gouvernements demandent aux entreprises de rembourser de l’argent dans le cadre de la lutte contre l’inflation. Selon le serveur Fortune, Volkswagen, par exemple, versera des prix d’une valeur de plusieurs milliers d’euros. Et la tchèque Škodovka, appartenant à un constructeur automobile allemand, versera aux employés une prime de solidarité de 25 000 couronnes.

L’inflation a atteint des niveaux record dans le monde cette année, ce qui a semé la panique chez les banques centrales, et bien sûr la situation actuelle frappe durement les portefeuilles des travailleurs du monde entier.

Aux États-Unis, les politiciens dirigés par le président Joe Biden se sont plaints de la hausse des prix et ont même critiqué sévèrement les compagnies pétrolières « volant les Américains ». Cependant, le gouvernement a peu fait pour affecter directement les salaires des citoyens.

Cependant, la situation est très différente en Allemagne, où le gouvernement a annoncé qu’il supprimerait d’ici 2024 la prime d’inflation pouvant aller jusqu’à 3 000 euros (plus de 73 000 couronnes). Le chancelier Olaf Schloz a déclaré en septembre qu’il appartiendrait aux entreprises de décider si elles souhaitaient utiliser des bonus, mais a ajouté, selon Fortune : « Je suis sûr que les employés seront heureux de recevoir des paiements non imposables en plus de leur salaire convenu. »

En bref, même les employés de Škoda Auto ne viendront pas. « Suite aux négociations avec le syndicat KOVO, tous nos employés en négociation collective recevront de droit une indemnité de solidarité unique de 25 000 couronnes. Ce paiement, versé dans le délai de paiement de décembre, reflète également la grande flexibilité et l’engagement de nos employés que les développements économiques actuels. en République tchèque. L’accord comprend également le renforcement du programme d’avantages sociaux des employés, « a déclaré Martina Špittová, porte-parole de presse de Škoda Auto, pour FocusOn.

Les Allemands surtout peuvent s’attendre à des bonus

Depuis que le gouvernement allemand a annoncé la nouvelle politique, de nombreuses entreprises ont décidé de traiter un peu mieux leurs employés, et environ la moitié des entreprises devraient payer ce type de bonus, rapporte Reuters, citant une enquête du cabinet de conseil WTW.

La dernière entreprise à accorder des primes d’inflation à ses employés allemands en fin d’année est Volkswagen, qui a récemment annoncé qu’en plus d’une augmentation de salaire de 8,5 % sur deux ans, certains employés seraient payés 3 000 euros (plus de 73 000 couronnes) par la suite. . impôt.

Ce montant sera divisé en versements de 2 000 euros (plus de 48 000 couronnes) en février 2023 et de 1 000 euros (moins de 25 000 couronnes) en janvier 2024, a confirmé l’entreprise à Fortune.

« Les accords salariaux ne doivent pas masquer le fait que nous devons continuer à contrôler étroitement nos coûts. C’est un pré-requis fondamental pour poursuivre notre transformation au rythme requis et assurer notre compétitivité et nos emplois. » a déclaré le négociateur de l’entreprise Arne Meiswinkel.

D’autres entreprises ont fait des annonces similaires, bien qu’elles aient fourni moins que la limite totale d’exonération d’impôt fixée par le gouvernement. Début novembre, Deutsche Bank a annoncé qu’elle verserait 1 500 euros à ses employés basés en Allemagne (moins de 37 000 couronnes). Quelques jours plus tôt, la Commerzbank avait annoncé un bonus de 2 000 euros (plus de 48 000 couronnes). Et l’italien UniCredit a annoncé en novembre qu’il verserait 2 500 euros (plus de 60 000 couronnes) à ses employés allemands.

Des primes défiscalisées seront également attribuées aux salariés en France ou en Autriche

L’Italie semble s’inspirer de son voisin allemand. La semaine dernière, le gouvernement italien a approuvé un ensemble d’aides d’une valeur de 9 milliards d’euros (un peu moins de 220 milliards de couronnes), dont une partie sera utilisée pour aider les employeurs du pays à payer leurs propres primes non imposables. Selon le cabinet de conseil WTW, la France et l’Autriche ont également mis en place des politiques similaires.

Bien que cette prime d’inflation soit certainement une bonne nouvelle pour les travailleurs, de nombreux syndicats ont encore du mal à négocier des salaires plus élevés après avoir conclu il y a des années des accords qui ne tenaient pas compte de la flambée soudaine de l’inflation.

Dans les pays qui n’appliquent pas la politique gouvernementale de primes à l’inflation, certaines entreprises ont fourni de l’argent supplémentaire aux employés, mais il s’agit plutôt d’une exception. Le constructeur automobile britannique Rolls-Royce a versé à ses employés une prime de 2 000 livres (un peu moins de 57 000 couronnes) en juillet et a promis une augmentation pour les aider à combattre l’inflation. Et aux États-Unis, Lowes a offert des primes d’inflation à ses employés, qu’elle appelle associés, en août, bien qu’elle fasse partie de la minorité d’entreprises qui le font aux États-Unis.

Auteur : Jiří Böhm