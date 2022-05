Les élections de 2022 devraient avoir le plus grand nombre d’observateurs internationaux – poca Negócios

+



Le Brésil devrait avoir un record d’observateur international lors des élections de cette année (Photo: TSE)

Le Brésil devrait accepter 100 observateurs internationaux pour surveiller les élections en octobre de cette année, le plus grand nombre d’autorités étrangères à mener ce type d’activité depuis les élections de 2010, – l’année où le décompte a commencé -, lorsque 56 dirigeants de 25 pays ont assisté à la litige.

Une enquête obtenue par Estadão de la Haute Cour électorale (TSE) suggère que l’élection de 2022 pourrait avoir jusqu’à trois fois plus de représentation que la campagne de 2018.

L’augmentation du nombre d’observateurs intervient au moment même où le président Jair Bolsonaro (PL) et ses alliés élèvent des soupçons, sans preuves, sur l’équité des élections d’octobre.

Plus d’une fois, le chef de l’exécutif a insinué qu’il ne devrait pas accepter l’issue d’un différend s’il ne gagne pas. La présence d’une autorité internationale de premier plan, qui atteste de la fiabilité du système électoral brésilien, est considérée comme l’une des garanties préparées par le TSE en cas de litige.

Le président du TSE, Edson Fachin, a annoncé lors d’un événement mardi 17, que la Cour n’a pas renoncé à compter sur des représentants européens pour observer les élections de 2022. Établir un partenariat avec l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (Idea Internacional), qui coordonnera la création du réseau d’observation.

Des invitations s’adresseront aux dirigeants de tous les continents, mais un éventuel partenariat européen a été recherché par la Cour. Les autorités européennes ont toujours été minoritaires parmi les observateurs qui sont passés par le pays. En au moins 12 ans de recherche de visites d’observation, seuls le Portugal, la Russie, l’Arménie, la Roumanie, la France et l’Italie étaient présents au Brésil. D’autres délégués sont partis de pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique.

La stratégie de création d’un réseau international de surveillance, axé sur les alliés européens, est intervenue après que le TSE s’est retiré d’une invitation aux autorités de l’UE à mener des missions d’observation avant, pendant et après les élections. Comme le souligne Estadão, des sources de la diplomatie européenne ont déclaré que l’invitation à la mission d’exploration avait été retirée en raison « d’ordres exprimés par le gouvernement brésilien ».

Le ministère des Affaires étrangères a promu des représailles directes contre les actions de la Cour et a déclaré qu’une éventuelle invitation à la communauté européenne allait à l’encontre du fonctionnement conventionnel de la mission d’observation.

Le ministère est mécontent de la décision de la justice électorale de faire venir des observateurs, selon des sources du TSE. Dans une note, Itamaraty a déclaré que ce n’était « pas une tradition brésilienne d’être évalué par des organisations internationales qui n’en font pas partie ».

Que font les observateurs ?

Selon le TSE, les observateurs internationaux ont l’autonomie pour déterminer ce qu’ils vont examiner pendant le processus électoral. Ils peuvent même choisir le bureau de vote qu’ils souhaitent visiter. Les observateurs peuvent également générer des rapports avec des données et des rapports sur ce qui a été vérifié. Ces documents sont utilisés par l’État pour apporter des améliorations ou des ajustements au processus électoral à l’avenir.

Bien que le tribunal ne l’ait pas officiellement déclaré, la présence d’observateurs internationaux aux élections de cette année a été reconnue pour son poids politique. Ils peuvent prouver la transparence des élections dans le pays, renforcer la fiabilité du vote électronique.

La coordinatrice générale de la transparence électorale brésilienne, Ana Cláudia Santano, a déclaré que ce n’était pas le rôle des observateurs électoraux de « valider les résultats ». « Si les résultats des élections sont contestés, il y a une mesure universelle, mais les autorités électorales doivent valider les scores », estime celui qui a une expérience d’observateur à l’étranger. « Ce n’est pas aux invités internationaux de surveiller et de défendre les résultats. Les observateurs ne se prononcent pas. C’est à eux de recueillir des éléments sur le processus. »

Pour le professeur de droit public à la Fundao Getúlio Vargas (FGV-Rio) Silvana Batini, auparavant, le mouvement des observateurs internationaux offrait moins de crédibilité et plus pour accompagner notre expérience et diriger nos progrès.

« Maintenant, il est important qu’ils viennent confirmer la sécurité du système plutôt que de simplement nous copier », a-t-il déclaré.En plus d’investir dans des observateurs en visite, le TSE a déjà des partenariats avec des missions d’observation des élections. Cette modalité nécessite plus d’institutions du pays partenaire, comme la nécessité de faire des rapports avec des suggestions et des évaluations de l’ensemble du processus électoral.

Les entités suivantes ont confirmé l’envoi de la mission au Brésil : Organisation des États américains (OEA) ; Parlement du Mercosur ; le Réseau électoral pour la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) ; Union des organes électoraux interaméricains (UNIORE); Centre Carter; Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES); et le Réseau mondial pour la justice électorale.