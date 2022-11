Les échecs de Messi et Ronaldo ont cassé Internet. Louis Vuitton les a photographiés séparément

Pas trop de photos sur Instagram attirent plus de likes. La marque de luxe Louis Vuitton a réussi à capturer deux des meilleurs footballeurs de l’histoire sur une seule photo avant le début de la Coupe du monde. L’image, qui offrait plusieurs dimensions intéressantes, s’est instantanément répandue dans le monde entier et beaucoup l’ont immédiatement identifiée comme un moment emblématique dont on se souviendra longtemps. La chose la plus intéressante est peut-être le fait que les deux légendes du football ne se sont jamais rencontrées dans la même pièce. La célèbre photographe Annie Leibovitz les a prises séparément, puis les a combinées. Le message reste fort, mais enlève un peu de la magie du moment.

La photo impressionnante fait parler de lui depuis samedi, lorsque toutes les personnes concernées l’ont montrée au monde. Cristiano Ronaldo a plus de 31 millions de likes sur son Instagram, Lionel Messi en a plus de 24 millions, et des millions d’autres ont été ajoutés par le compte officiel de la société Louis Vuitton et le photographe lui-même, qui est également une personne bien connue et respectée dans son domaine. . . « Gagner est un état d’esprit. Une longue tradition de fabrication de valises photographiées par Annie Leibovitz pour Louis Vuitton. » ça en vaut la peine dans un bref commentaire sur une photo sur Instagram de la star portugaise Cristiano Ronaldo. Il y a plus de 400 000 commentaires et la photo fait l’objet de discussions sur Internet des États-Unis à Le Qatar, où s’est joué le championnat controversé.

La valise susmentionnée n’est pas si importante pour la plupart des fans sur la photo, même si c’est logiquement une pièce essentielle pour Louis Vuitton, qui a payé toute la campagne. Le fait que deux footballeurs, considérés comme parmi les meilleurs du sport, se soient assis ensemble à une table de fortune, qui consistait en l’une des valises portant le logo LV, était profondément émouvant. Deux footballeurs éternels rivaux. Ils ont longtemps combattu ensemble avec les maillots des grands clubs espagnols de Barcelone et du Real Madrid, ils se battent chaque année pour le Ballon d’Or du meilleur footballeur du monde, et chacun fera de son mieux pour sa réussite nationale. l’équipe est également au tournoi au Qatar.

Photo: CzechCrunch Les photos de Ronaldo et Messi résonnent sur Instagram

Si tout se passe bien, l’Argentine de Messi et le Portugal de Ronaldo pourraient même se rencontrer en finale. Cela donnerait soudainement à leurs photos une charge complètement différente. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont toujours été de grands professionnels, ils se respectent et leur rivalité est avant tout sportive. Pas de battage médiatique comme on en voit parfois ailleurs. Pourtant, leur campagne de marketing conjointe était énorme pour Louis Vuitton. Ils n’ont été vus côte à côte presque exclusivement que sur le terrain, lors de leur première rencontre ou lors de cérémonies.

C’est pourquoi les fans sur les réseaux sociaux ont immédiatement demandé : comment s’est passé tout le tournage ? Les deux footballeurs sont-ils tombés amoureux l’un de l’autre, ou ont-ils simplement pris une photo rapide, puis chacun s’est séparé ? Chez Louis Vuitton, ils ont décidé de révéler l’arrière-plan de l’ensemble du tournage et ont publié dimanche une courte vidéo montrant les deux footballeurs travaillant avec la photographe Annie Leibovitz. Cependant, le clip n’a réchauffé que quelques minutes sur la chaîne officielle LV et a été supprimé sans explication. Raison? Sur la base des images publiées, les fans ont appris que Messi et Ronaldo n’avaient pas été photographiés ensemble, mais chacun séparément. Peut-être dans un endroit complètement différent, après quoi les spécialistes du marketing les placent habilement les uns contre les autres sur l’ordinateur et créent un cliché emblématique.

En général, il n’y a rien d’étonnant à une telle procédure. La post-production importante et d’autres personnalisations sont assez courantes pour les campagnes marketing. Surtout avec une marque comme Louis Vuitton qui fait vraiment attention à chaque détail, encore plus avec des stars comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dont le temps est très précieux. D’un point de vue financier, temporel ou logistique, il peut être plus facile de les filmer, surtout si l’écrivain parvient toujours à obtenir le résultat souhaité. Cependant, dans ce cas, la solution est que lorsque les deux hommes ne sont pas réellement assis face à face, l’excentricité et la tension peuvent s’estomper un peu du plan d’ensemble.

Cela ne changera pas le succès ou la portée de toute la campagne. Il est tout à fait possible que cela aide à un déploiement ultérieur. Après tout, avant même que Louis Vuitton ne publie la vidéo des coulisses, certaines personnes ont spéculé sur la base de divers détails qu’il s’agissait d’une photo fortement modifiée. Cependant, le fait que la marque de mode française ait décidé d’agir si rapidement et de supprimer la vidéo (mais elle continue de circuler sur Internet) montre qu’ils ont également ressenti la véritable puissance du message, alors que Messi et Ronaldo étaient assis ensemble lors d’un match de les échecs, et peut-être une révélation des coulisses, font que tout le stock est désolé. Cependant, aucune des deux parties n’a encore fait de déclaration officielle.

La pub des deux CHÈVRES pour Louis Vuitton 🎬🏆🐐 (@Louis Vuitton) pic.twitter.com/PQ7LkBH4qZ — Instant Foot ⚽️ (@LinstantFoot) 20 novembre 2022

Cependant, d’autres éléments de la photo jouent également leur rôle. En commençant par la disposition des pièces d’échecs et en terminant par le boîtier lui-même dans la couleur emblématique de LV. Ce n’est pas n’importe quelle mallette. Dans un cas similaire, mais pas nécessairement le même, le trophée du vainqueur du tournoi lors de la précédente Coupe du monde en Russie a été présenté. Et il en a été de même lors de la cérémonie d’ouverture aujourd’hui au Qatar. Théoriquement, Messi et Ronaldo auront un match d’échecs pour le trophée d’or emblématique, avec deux footballeurs et un globe.

Ils en parleront également au Qatar, qui pourraient être les deux derniers grands rendez-vous représentatifs pour eux deux. Ronaldo aura 38 ans en février et sa carrière de footballeur prendra certainement fin. Vous aurez probablement au moins un entretien final sensationnel a fermé la porte à d’autres séjours à Manchester United et en janvier, il cherchera probablement un nouvel emploi. Messi a trente-cinq ans cette année, et même s’il peut durer un peu plus longtemps sur la pelouse verte qu’il n’en a le temps, il ne verra probablement pas beaucoup d’action sous le maillot argentin. De plus, il manque lui-même le trophée de l’équipe nationale le plus précieux, car sa collection fait défaut.

Ainsi, le photoshoot Louis Vuitton avec Messi/Ronaldo présente un jeu entre Magnus et Hikaru de 2017. Mais… pourquoi ce spécial ? pic.twitter.com/ETRWaawtra — GothamChess (@GothamChess) 20 novembre 2022

Les experts en échecs prêtent également attention à la position de chaque pièce sur la photo. L’auteur a peut-être tenté de reproduire le jeu entre le grand maître d’échecs Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura de 2017. Leur duel s’est ensuite soldé par un match nul. Nous verrons comment l’Argentine ou le Portugal se comporteront lors de la Coupe du monde au Qatar dans les semaines à venir. Mais force est de constater que leur campagne commune avec Louis Vuitton sera l’une de leurs plus réussies, du moins en termes de chiffres sur Instagram. Il détient toujours le plus grand nombre de likes récits satiriques mettant en vedette des œufs nature, qui a levé plus de 55 millions il y a trois ans. Mais Ronaldo et Messi sont derrière lui.

Et c’est aussi la preuve que Louis Vuitton sait saisir les opportunités. En 2010, avant le début de la Coupe du monde en Afrique du Sud, ils ont également acquis une grande star du football ainsi qu’une partie de leur campagne marketing. Le Brésilien Pelé, le Français Zinédine Zidane et l’Argentin Diego Maradona posent au baby-foot. Ils font également partie des meilleurs joueurs de l’histoire et ont également été photographiés par Annie Leibovitz.