Les données des compteurs pour les relevés à distance surveillent les coûts énergétiques à Prague

L’entreprise municipale ICT Operator (OICT) assurera le fonctionnement continu de la technologie de lecture à distance de la consommation de chaleur, d’électricité, de gaz et d’eau pour Prague. Prague obtient ainsi une image durable de la consommation d’énergie et d’eau. Les données des compteurs seront collectées et gérées simultanément par l’OICT pour leur analyse qui révélera les écarts de consommation par rapport à la norme. Cela découle du contrat, qui a été approuvé par les conseillers de Prague lors de la réunion de lundi.

La fourniture de services de télérelevé d’énergie et de consommation d’eau s’inscrit dans la continuité du projet pilote de deux ans « Gestion de l’énergie complexe dans les bâtiments HMP par la gestion de l’énergie ». Il a été achevé ce printemps et a vérifié avec succès l’utilisation de la technologie de lecture à distance dans les conditions de construction de la ville. Au cours du projet, des échantillons provenant de deux douzaines de bâtiments ont identifié, entre autres, plusieurs possibilités d’ajuster les paramètres énergétiques contractuels, ce qui en conséquence, ils génèrent une économie annuelle totale de près de 700 000 couronnes.

L’OICT assurera en outre la collecte de données à partir des compteurs installés, les opérations de base de données et l’analyse des données. Grâce à cela, la gestion de la ville et surtout les gestionnaires d’immeubles auront un contrôle permanent sur la consommation d’énergie et d’eau. La capitale de Prague pourra utiliser les résultats des mesures pour développer davantage l’introduction de la gestion de l’énergie dans ses bâtiments et transmettre ses connaissances dans ce domaine aux quartiers de la ville si elle est intéressée.

« OICT possède une vaste expérience des projets axés sur la gestion de l’énergie et partage les connaissances issues de leur mise en œuvre. Des données de très haute qualité sont obtenues grâce au fonctionnement de la technologie de télérelève des consommations d’énergie et d’eau. Sur leur base, le comportement des consommateurs peut alors être objectivement ajusté et réduire les coûts énergétiques, ce qui est l’une des mesures clés en temps de crise énergétique. Le suivi régulier de la consommation d’énergie et d’eau et la gestion ultérieure de la consommation, à savoir la mise en œuvre de la gestion de l’énergie, seront facilités par les sorties graphiques claires et illustratives que nous avons créées en plus de la base de données. Les écarts par rapport à l’état normal seront vus en un coup d’œil, » a déclaré Tomáš Barczi, PDG de l’OICT.

Les gestionnaires d’immeubles peuvent surveiller les graphiques horaires d’utilisation d’énergie et d’eau pour évaluer avec précision pourquoi certaines utilisations d’énergie se produisent et analyser les anomalies par rapport aux normales. « Ils peuvent identifier rapidement d’éventuelles fuites d’eau, optimiser la consommation d’électricité et l’efficacité de la production de chaleur pour le chauffage domestique et l’eau chaude. L’évaluation régulière de la consommation d’énergie et d’eau, surtout en cette période, est également l’occasion d’ajuster les paramètres énergétiques contractuels tels que la capacité journalière de réserve de gaz, le tarif de distribution, la capacité d’électricité de secours,” explique Stanislav Krňák, qui gère les projets de gestion de l’énergie à l’OICT.

Déjà la technologie pour la télécollecte des factures et des compteurs secondaires de consommation d’énergie et d’eau et aussi la technologie de collecte de données de température fonctionne dans vingt et une propriétés de dix organisations, fondée par HMP : École d’automobile et d’informatique, Weilova ; Gymnase Na Vítezné plani; École de musique de la ville de Prague ; Institut Jedličk et écoles maternelles et primaires et secondaires à Prague 2; Observatoires et planétariums p. la ville de Prague, le musée de la ville de Prague ; Maison des parents d’Eliška Purkyňová; Maison pour personnes âgées Malešice; Maison du vieux Chodov.

sources : communiqué de presse