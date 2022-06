Les dirigeants européens à Kiev ont approuvé le statut de candidat à l’UE pour l’Ukraine

Kyiv – Lors d’une visite à Kiev aujourd’hui, de hauts responsables français, allemands, italiens et roumains ont soutenu l’Ukraine pour qu’elle obtienne immédiatement le statut de candidat à l’UE. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu en déclarant que l’Ukraine était prête à œuvrer pour devenir membre à part entière de l’Union européenne. Le président français Emmanuel Macron a ajouté que l’Occident ne ferait pas pression sur l’Ukraine pour qu’elle fasse des concessions dans les pourparlers de paix avec la Russie. De hauts responsables français et allemands ont également promis un soutien supplémentaire à Kiev.

Le président français Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre italien Mario Draghi sont arrivés à Kiev aujourd’hui dans un train spécial en provenance de Pologne pour exprimer leur solidarité avec l’Ukraine, confrontée à l’agression militaire de la Russie pour le quatrième mois consécutif. Le président roumain Klaus Iohannis, arrivé par un autre train, a rejoint le trio sur place.

« Nous soutenons tous les quatre le statut immédiat d’Etat candidat à l’UE (pour l’Ukraine) », a déclaré le chef de l’Elysée lors d’une conférence de presse à l’issue des pourparlers. La chancelière allemande a déclaré que son gouvernement soutenait l’octroi du statut de candidat officiel à l’Ukraine et à la Moldavie. Dans le même temps, cependant, il a souligné que les candidats doivent répondre à des critères clairs pour devenir effectivement membre d’un syndicat, a averti Reuters. « L’Italie souhaite que l’Ukraine obtienne le statut de candidat et soutiendra cette position lors du prochain Conseil européen », a déclaré le Premier ministre italien.

Les premiers ministres et les présidents des États membres se réuniront au sommet de Bruxelles la semaine prochaine, jeudi et vendredi, l’Ukraine étant l’un des principaux points à l’ordre du jour du sommet. Le site Politico a récemment écrit, se référant à plusieurs responsables de l’UE, que la Commission européenne est prête à recommander la candidature de l’Ukraine à l’adhésion à l’UE. Vendredi, la Commission publiera une évaluation de l’état de préparation d’un pays d’Europe de l’Est à devenir un pays candidat, mais les États membres de l’UE devront décider à l’unanimité d’accorder l’adhésion. Alors que les pays géographiquement plus proches de l’Ukraine sont favorables, plusieurs pays d’Europe occidentale ont jusqu’à présent exprimé des doutes.

Lors d’une conférence de presse avec des hommes d’État européens, Zelensky a déclaré que l’Ukraine était prête à œuvrer pour devenir membre à part entière de l’Union européenne. « L’Ukraine a gagné le droit d’emprunter cette voie », a ajouté le président du pays, qui fait face à l’agression armée russe depuis le 24 février. Kyiv a demandé son adhésion au bloc européen quelques jours seulement après le début de l’invasion russe.

L’Ukraine a récemment exhorté l’Occident à lui fournir davantage d’armes lourdes et a pu affronter militairement un adversaire plus puissant, tandis que l’Ukraine fait état de lourdes pertes humaines sur le front de l’Est. Des livraisons d’armes supplémentaires ont été promises mercredi à l’Ukraine par l’Alliance de l’Atlantique Nord. « En plus des 12 Césars déjà livrés, j’ai décidé d’en mettre au monde six autres », a déclaré Macron après la réunion d’aujourd’hui à Kiev.

Cependant, selon les médias ukrainiens, Macon a également reconnu qu’il y avait des restrictions sur la fourniture de certaines armes à l’Ukraine. Selon lui, les pays occidentaux ont accepté cela parce qu’ils craignaient d’être impliqués dans une guerre avec la Russie. Selon lui, ce sont des armes offensives spécifiques comme des avions ou des chars. « Le président (ukrainien) (Volodymyr) Zelenskyj est au courant de cet accord », a déclaré Macron selon la lettre ukrainienne True.

L’Ukraine et les alliés orientaux de la France dans l’Union européenne et l’Alliance nord-atlantique du président français ont précédemment critiqué le soutien ambigu de l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie et des conversations téléphoniques répétées avec le président russe Vladimir Poutine. Après que le chef du président français ait précédemment rejeté les indications selon lesquelles il était trop indulgent avec la Russie, il a maintenant déclaré à Kiev que l’Occident n’exigerait aucune concession de l’Ukraine dans d’éventuelles négociations de paix avec la Russie. Scholz a dit la même chose. Selon lui, seule l’Ukraine « peut décider de ce qui est juste en termes d’accord de paix ».

Le patron de l’Elysée a également déclaré qu’il fallait maintenir plusieurs canaux de communication avec le président russe.

Selon Zelensk, la visite des dirigeants suprêmes de quatre pays européens montre que l’Ukraine n’est pas la seule à lutter contre l’agression russe. Il a qualifié l’invasion de son pays par la Russie d’attaque à travers l’Europe. Selon lui, une seule action peut l’arrêter. Dans le même temps, il a de nouveau demandé des fournitures d’armes.

Avant le discours conjoint des hommes d’État, le chef du bureau présidentiel de l’Ukraine a informé que les représentants de l’Ukraine ont présenté aujourd’hui une proposition de nouvelles sanctions contre la Russie. « Nous devons augmenter la pression sur l’agresseur, pour travailler sur le septième paquet de sanctions, qui comprendra un embargo sur le gaz », a écrit Andrij Jermak sur les réseaux sociaux.

Outre les négociations avec Zelenský, les hommes d’État ont également réussi à visiter la ville d’Irpin dans la région de Kiev, où, selon des responsables ukrainiens, des centaines de civils sont morts lors de la précédente occupation russe. Draghi a alors promis de « tout restaurer ». Iohannis a appelé à ce que « tous les auteurs russes soient tenus responsables devant la justice internationale ».

Kyiv a par le passé critiqué les principaux dirigeants d’Allemagne, de France et d’Italie pour leur soutien trop prudent à l’Ukraine, note Reuters. L’AP a commenté de la même manière l’expédition d’aujourd’hui. Selon lui, le voyage avait un grand poids symbolique, car Paris, Berlin et Rome ont été critiqués, entre autres, pour ne pas avoir fourni d’armes à l’Ukraine dans la mesure où Kiev a déclaré qu’il était nécessaire de repousser l’agression russe. Dans le même temps, les responsables ukrainiens craignent que le soutien de l’Occident ne soit sapé par la « fatigue de la guerre » – en particulier en période de hausse générale des prix, a écrit l’AP.

Pendant ce temps, dans l’est de l’Ukraine, les combats se poursuivent entre les forces d’invasion russes et les défenseurs ukrainiens. La bataille de Severodonetsk dans la région de Louhansk continue d’attirer une attention particulière. Tous les principaux ponts sur la rivière North Donetsk, qui relie la ville à d’autres zones sous le contrôle des forces ukrainiennes, sont susceptibles d’être détruits, a déclaré le ministère britannique de la Défense dans son rapport régulier sur l’avancement des combats. Les civils et les militaires restés sur la rive est du fleuve se trouvaient dans une situation très difficile. Le responsable ukrainien Davyd Arachamiya a déclaré à Axios qu’en moyenne 200 à 500 défenseurs ukrainiens étaient tués chaque jour dans les combats en Ukraine et que de nombreux autres étaient blessés. La Russie a également subi de lourdes pertes, a déclaré Mark Milley, chef d’état-major interarmées américain.