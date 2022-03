Les diplomates russes du consulat doivent quitter la République tchèque au plus tard le 12 mars. Jindrak est naïf à propos de la Russie

Le gouvernement a décidé de retirer son approbation pour le fonctionnement des deux consulats russes dans le cadre de l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Il a annoncé sa décision jeudi dernier. La décision a été envoyée ce vendredi, a déclaré Lipavsky.

Les Tchèques suspendent les opérations du consulat général tchèque à St. Pétersbourg et Ekaterinbourg la semaine dernière. Les ambassadeurs tchèques en Russie et en Biélorussie ont été invités à des consultations.

Aujourd’hui, le ministre des Affaires étrangères Lipavský a confirmé que la Russie disposera de sept diplomates et de 25 employés administratifs à l’ambassade de Prague. Jusqu’à présent, il n’a pas l’intention de se conformer aux appels à l’expulsion de l’ambassadeur russe à Prague Alexander Zmeevsky, qui, la veille du début de l’invasion russe de l’Ukraine, a rejeté la menace d’agression russe contre l’Ukraine comme des accusations sans fondement.

Il est naïf de croire à un accord avec la Russie, dit Jindrak

Rudolf Jindrák, directeur du département des affaires étrangères du château, a qualifié de naïf le fait qu’il croyait en un accord avec la Russie. Aujourd’hui, il aura un gros problème avec l’équipe nationale russe actuelle. Il l’a dit aujourd’hui à la soirée de Tereza Tománková sur CNN News Prima. Il a répété que le président Milos Zeman s’était senti trompé et déçu par l’attaque de la Russie contre l’Ukraine.

Le président tchèque, qui a été critiqué dans le passé pour être trop pro-russe, a fermement condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie dans une allocution télévisée. Il a admis qu’il s’était trompé sur les dirigeants russes. Certains politiciens, tels que le président de la chambre parlementaire Miloš Vystrčil (ODS) et Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), ne participeront pas à la présentation de lundi sur la décoration d’État au Château de Prague en raison de la position antérieure de Zeman. Ils l’ont confirmé en disant qu’ils se souvenaient des propos pro-Poutine du président. En raison de ses liens avec la Russie, le conseiller économique de Zeman, Martin Nejedlý, décrit comme l’un des meilleurs hommes de Zeman, a fait l’objet de critiques répétées. Dans le passé, par exemple, Zeman a participé à des pourparlers avec le président russe Vladimir Poutine. Selon le bureau du château, il n’était pas rémunéré en tant que conseiller.

Jindrák, le directeur de la diplomatie du château, a également reconnu des erreurs dans l’évaluation d’aujourd’hui des dirigeants russes. « J’étais naïf, je l’ai dit franchement », a-t-il déclaré. Il précise qu’il vit en Occident depuis 18 ans, et estime donc qu’un accord est possible avec tout le monde. « Je suis de bonne foi pour pouvoir arriver à un accord. Mais pour être honnête, je vais avoir un gros problème aujourd’hui avec certains diplomates russes de cette équipe nationale qui s’assoient et négocient sérieusement avec lui », a-t-il déclaré. .

Selon lui, le président Zeman a personnellement vécu la situation actuelle en Ukraine. Cependant, selon Jindrák, comme le président tchèque, 90 % des politiciens du monde se trompent sur Poutine. Il a mentionné, par exemple, l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron, des représentants de la Finlande et de l’Italie.

Jindrák a déclaré plus tôt cette semaine dans Mladá fronta Dnes que Zeman se sentait déçu et dupé par Poutine. Selon Jindrák, Zeman se souvient de l’invasion de la Tchécoslovaquie par le Pacte de Varsovie en 1968.