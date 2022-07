Les différences de classe sont essentielles pour comprendre la politique française aujourd’hui, disent indelář et Svobodová – A2larm

La récente élection présidentielle en France s’est soldée par une victoire surprise d’Emmanuel Macron. Il est ainsi devenu le prochain président après Jacques Chirac, qui a été élu pour la deuxième fois. Mais même l’extrême droite n’a pas perdu, et avec Marine Le Pen a obtenu son plus grand succès pendant la période dite de la cinquième république. Qu’est-ce qui a changé sur la scène politique française et comment la France est-elle allée et le parti dit traditionnel est-il en marche ? C’est le sujet d’un épisode récent du podcast Collapse avec Eva Svobodová, politologue et rédactrice en chef de Radio Wave, et Jakub Indelář, expert en politique et société d’Europe occidentale, qui travaille à la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles de Prague.

Après qu’Emmanuel Macron a été élu pour la première fois président il y a cinq ans, il y a eu l’euphorie dans une partie de la société française. Comment était l’ambiance cette année quand il a gagné par moins de cinquante-neuf pour cent ?

L’ambiance il y a cinq ans après le discours de victoire d’Emmanuel Macron était euphorique. La menace d’une éventuelle victoire de Marine Le Pen était élevée à l’époque, et Macron était aussi un livre non écrit. Il avait de l’expérience dans un gouvernement socialiste où il était ministre, mais c’était plutôt une personne issue des affaires. On ne sait pas s’il deviendra un président plus à gauche ou plus à droite. Après cinq années dramatiques de son règne, durant lesquelles le gilet jaune, la pandémie et la guerre en Ukraine ont émergé, l’ambiance est certes bien différente. Pour la plupart de la société française, il est totalement inacceptable, mais en même temps encore plus acceptable que Marine Le Pen.

Quoi de neuf dans la dernière campagne électorale ?

Surtout, se sentir fatigué. Les gens n’étaient pas trop contents de l’offre. La véritable politique de Macron est claire et, en tant que telle, il n’y a pas beaucoup de place pour l’optimisme et l’euphorie. Il n’est plus possible pour les gens d’y projeter leurs désirs et leurs idées politiques.

Comment évaluer les cinq dernières années de son règne ? Comment les Français les perçoivent-ils ?

J’ai l’impression que les électeurs de gauche comme de droite ne sont pas enthousiastes à ce sujet. Il est souvent accusé, même par les électeurs conservateurs, d’avoir un potentiel de polarisation et de division, ce qui a été démontré lors des manifestations des gilets jaunes. Il n’est pas assez représentatif pour les électeurs de droite. Et avec les électeurs de gauche, le problème est assez clair. Il les a vraiment déçus de manière significative, et c’est peut-être aussi pourquoi Macron s’est concentré principalement sur les électeurs d’extrême droite dans cette campagne. Il a inclus des éléments de droite et de gauche dans sa politique, mais aucune des deux parties n’était satisfaite de lui.

Macron a gagné cette fois principalement grâce à son adversaire Marine Le Pen. Le sociologue français Didier Eribon a déclaré peu avant le second tour qu’il ne voterait certainement pas pour Macron, car il y a cinq ans, immédiatement après l’élection, il avait déclaré que la France lui avait donné un mandat fort lors de l’élection pour diriger son programme, même si la plupart les gens ont voté pour lui uniquement pour bloquer Marine Le Pen. Comment Macron va-t-il réagir cette fois à ce fait ?

De nombreux électeurs de gauche ont perdu patience et ne veulent pas voter pour quelqu’un avec qui ils sont totalement en désaccord juste pour empêcher la droite d’arriver au pouvoir. Les résultats actuels de Macron sont l’expression du fait qu’il ne prend pas du tout ces électeurs au sérieux et qu’il n’a rien fait pour eux. L’écrivain douard Louis, un bon ami de Didier Eribona, a écrit sur les réseaux sociaux avant l’élection qu’il voterait pour Macron, mais qu’il voterait pour un candidat qu’il déteste tant, histoire d’arrêter le fascisme. Cela dit, la prochaine période électorale sera très difficile pour Macron, car cette partie de son électorat ne lui donnera vraiment rien de gratuit.