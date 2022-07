Les détracteurs de Poutine s’installent à Prague. Je ne veux plus élever d’enfants en Russie, dit-il

Lola Tagayeva était journaliste en Russie. Il a travaillé dans plusieurs médias, plus récemment sur la télévision Internet indépendante Dožď. C’était l’un des derniers médias à rester libre dans le pays, mais après le début de la guerre en Ukraine, il a dû fermer sous la pression du Kremlin. Comme la radio Echo de Moscou ou le journal Novaya Gazeta.

Tagayeva s’est installée en République tchèque, où elle a fondé un nouveau groupe de médias russophones Vjörstka.

Dans une interview avec Aktuálně.cz, il a déclaré que la situation en République tchèque n’était pas facile pour lui dans les premiers jours et semaines après l’invasion russe de l’Ukraine. Il s’inquiète également qu’un choc économique profond attend la Russie dans les années à venir et que la guerre en Ukraine se poursuive encore longtemps.

Lola Tagayeva à l’époque où elle était rédactrice en chef de la chaîne de télévision russe indépendante Dožď. | Photo : Facebook Lola Tagaïeva

Comment et quand es-tu venu à Prague ? Et pourquoi avez-vous choisi le tchèque comme nouvelle maison ?

Je suis arrivé il y a trois ans. Cependant, depuis le début de la guerre en Ukraine, j’ai cessé d’aller en Russie et j’ai fondé un nouveau média russe, Vjorstka. Je suis venu en République tchèque parce que des journalistes russes travaillaient déjà ici à l’époque et qu’il y avait une opportunité de participer à un projet intéressant.

Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne voulez plus vivre en Russie ?

Je ne veux pas élever mon petit enfant dans Russie. Et je travaille comme journaliste politique, ce qui est difficile en Russie.

Et êtes-vous satisfait de la vie en République tchèque ? En tant que Russe, n’avez-vous pas eu de problèmes après le début de l’invasion russe de l’Ukraine ?

J’étais satisfait, mais au début de la guerre, l’hostilité envers la Russie était visible. Pour être honnête, c’était assez stressant pour nous, alors je suis allée en Italie avec le bébé pendant un moment. J’ai toujours considéré la Tchéquie comme un pays sûr où je pouvais librement faire du journalisme, mais après le début de la guerre, cela n’a plus ressemblé à ça pendant un certain temps.

Pour certains, je ne suis que russe. Peu importe que je fasse des choses qui peuvent être condamnées à quinze ans de prison en Russie. Cette période est difficile. Mais j’espère que l’opinion selon laquelle les Russes sont différents finira par l’emporter en République tchèque. Certains se battent contre le régime de Poutine, pour les droits de l’homme, pour la liberté. Comme vous pouvez le voir maintenant, les Russes sont si différents qu’il leur est difficile de vivre ensemble dans un même pays. Je pense que l’image en noir et blanc de la Russie est en train de disparaître, ou du moins je l’espère.

Cependant, de nos jours, il est difficile pour les Russes d’obtenir un visa tchèque. Le gouvernement a un peu durci les exigences…

D’une part, je comprends qu’il y ait une crainte que certains Russes pro-Poutine n’arrivent pas en République tchèque. D’un autre côté, il n’est pas juste de blâmer des nations entières et de leur interdire ensuite de voyager. Pour tous les Russes et Biélorusses. Il est bon qu’il existe au moins un document supplémentaire par lequel un visa peut être accordé pour des raisons humanitaires.

Mais je répète que je comprends les limites. Les Tchèques sont l’un des pays qui ont exprimé leur soutien à l’Ukraine en principe et en principe, ce avec quoi je suis d’accord.

Pensez-vous que la majorité des Russes en Russie soutiennent la guerre en Ukraine ? Qu’elle était d’accord avec lui ?

Personnellement, je ne fais pas confiance aux sondages russes. Certaines personnes ont peur de dire qu’elles sont d’accord avec l’invasion parce qu’elles ont peur de dire le contraire. Certains diront qu’ils ne savent pas ou ne diront rien. Les gens ont peur de dire quelque chose que le gouvernement n’approuve pas parce que le gouvernement et le parlement ont adopté des lois punissant les critiques ou l’opposition de peines de prison. Et le Kremlin a ensuite présenté les résultats peu fiables des sondages comme la preuve que la Russie était unie et que la majorité du peuple soutenait le régime.

Avez-vous des nouvelles sur la façon dont les sanctions internationales affectent la vie quotidienne des Russes ?

Tout est plus cher en Russie, mais la propagande d’État russe en accuse l’Occident. Ils prétendent que c’est une vengeance contre l’Occident, qui hait la Russie et veut lui faire du mal. La propagande n’a absolument rien à voir avec la guerre en Ukraine et avec le fait qu’elle est une réponse à cette guerre. Au contraire, il dit que c’est en fait une raison de plus pour laquelle les Russes devraient s’unir autour de leur président dans la lutte contre les ennemis étrangers.

Si rien ne change, la Russie devra faire face à des bouleversements économiques majeurs et s’effondrer dans deux ou trois ans. C’est du moins l’opinion d’économistes respectés. Quant aux restrictions de voyage ou d’utilisation de cartes de paiement à l’étranger, elles concernent malheureusement surtout les personnes qui ont déjà voyagé, sont éduquées et celles qui ne soutiennent pas le régime de Poutine.

Ceux qui ne sont jamais allés à l’étranger voient et entendent constamment à la télévision que Poutine n’est pas responsable du fait qu’ils sont pires, mais l’Occident, qui nous déteste.

Voyez-vous un espoir de mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine ? Ou qu’est-ce qui peut arrêter Poutine en Ukraine ?

Il ne sera certainement pas arrêté par un appel téléphonique avec, par exemple, le président français Emmanuel Macron. Ils ne servent qu’à faire en sorte que Poutine se sente important lorsque quelqu’un le remarque. Je pense que seul le pouvoir peut arrêter Poutine et son agression. C’est dur et effrayant de dire ça, mais malheureusement c’est vrai. Personnellement, je crois que la guerre continuera pendant de nombreuses années, je ne crois pas à la diplomatie et aux pourparlers.

En fait, il n’y a que deux options. La première est d’accepter les conditions de Poutine, la seconde est de riposter. Et je pense vraiment que la guerre sera très longue. Il y a assez de gens en Russie pour être envoyés à la guerre et les tuer là-bas.

Pendant ce temps, la propagande d’État en Russie empêche les gens de connaître la vérité sur les horreurs qui se déroulent en Ukraine. Ils n’arrêtent pas de dire que la Russie a sauvé des gens du nazisme en Ukraine. C’est aussi pourquoi je ne pense pas que la guerre se terminera bientôt.

Vidéo : Comment avez-vous su que la Russie l’avait fait ? La guerre en Ukraine a détruit la famille