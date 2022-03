Les dernières nouvelles de la guerre en Ukraine, en direct | L’armée russe affirme avoir lancé un autre missile hypersonique | International

Les combats se poursuivent ce dimanche à Marioupol, selon le gouverneur de la région

Les combats entre les troupes ukrainiennes et russes se sont poursuivis dimanche dans la ville portuaire de Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, a déclaré aujourd’hui le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko dans une interview télévisée. Une grande partie des 400 000 habitants de Marioupol, avec un port sur la mer d’Azov, sont bloqués depuis plus de deux semaines dans la ville dont la Russie tente de s’emparer. La ville est un point stratégique pour Moscou, car elle va lui permettre de créer un couloir depuis la région du Donbass, où se trouvent les républiques pro-russes de Donetsk et Lougansk, jusqu’à la péninsule de Crimée, que la Russie a illégalement annexée en 2014 après un référendum. . qui n’est pas reconnu par la communauté internationale.

Samedi, Moscou a bombardé l’école d’art G12 de la ville, où se cachent environ 400 civils, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, selon le conseil municipal. Le président ukrainien Volodímir Zelenski s’est déchaîné hier : « Le siège de Marioupol restera dans l’histoire à cause de la responsabilité de la Russie dans les crimes de guerre ». La ville a subi de violents bombardements qui ont coupé l’électricité, le chauffage et l’approvisionnement en eau, selon les autorités locales, qui estiment qu’environ 20 000 personnes seulement ont réussi à s’échapper.

Bien que les combats se poursuivent à Marioupol, l’armée ukrainienne ne croit pas qu’il soit possible d’envoyer des renforts. Selon Olexij Arestowystsch, conseiller de Zelenski, « il n’y a pas à l’heure actuelle de solution militaire pour Marioupol », qui a perdu le contrôle du port. « Ce n’est pas seulement mon opinion, c’est aussi l’opinion des militaires », a-t-il déclaré. (Reuters et EL PAÍS)

Dans la photo qui précède ce paragraphe, qui est de Alexandre Ermochenkode l’agence de presse Reuters, un homme passe devant l’appartement de Marioupol qui a été détruit par une bombe vendredi dernier.