Les dernières nouvelles de la guerre en Ukraine, en direct | kyiv affirme qu’environ 300 personnes sont mortes dans l’attaque russe contre le théâtre de Marioupol | International

Borrell : les Russes responsables d’attaques « humiliantes » contre des civils « seront tenus pour responsables »

Le haut représentant de l’UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, a qualifié vendredi l’attaque honteuse « délibérée » de la Russie contre des civils dans la guerre en Ukraine et a souligné que les responsables « seront tenus pour responsables ».

« Cette attaque délibérée contre des civils est honteuse, méprisable et constitue une grave violation du droit international humanitaire », a déclaré Borrell dans un communiqué à l’occasion d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, soutenue par 140 pays, exigeant de la Russie « une cessation immédiate des hostilités contre les civils ». . « L’Ukraine, et en particulier toute attaque contre des civils et des biens de caractère civil. »

Les attaques, a souligné Borrell, « doivent cesser maintenant et la Russie doit retirer toutes ses forces militaires du territoire ukrainien, immédiatement, complètement et sans condition ». « Les responsables de violations du droit international humanitaire seront tenus responsables. »

Seuls cinq pays ont voté contre la résolution des Nations Unies jeudi, tandis que 38 pays se sont abstenus, montrant un rejet « écrasant » de l’attaque russe, a souligné Borrell. Le rejet par la communauté internationale de l’invasion du territoire ukrainien par la Russie est similaire à celui affiché le 2 mars, lorsque la résolution a été adoptée « déplore » l’agression de la Russie et appelle à une cessation immédiate. Mais un mois après le début de la guerre, « la Russie continue ses attaques quotidiennes contre la population civile et les infrastructures de l’Ukraine », a déploré le chef de la diplomatie européenne.

« Ceux qui fuyaient les villes assiégées ont été attaqués. Des écoles, des hôpitaux et des immeubles résidentiels ont été bombardés. Des cas d’utilisation d’armes à sous-munitions dans des zones peuplées ont été signalés », a déclaré l’homme politique espagnol. Mais « en plus de détruire l’Ukraine et de tenter de déstabiliser l’Europe, ce conflit met des millions de personnes en danger d’insécurité alimentaire, en particulier dans les pays les moins avancés, ajoutant souvent aux difficultés humanitaires existantes », a-t-il averti. (EFE)