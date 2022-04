Les dépenses de santé de l’État brésilien sont parmi les plus faibles au monde, selon l’IBGE – poca Negócios

+



Les dépenses de santé sont faibles au Brésil (Photo : Diego Vara/Agência Brasil)

Pourcentage des dépenses du gouvernement brésilien en santé de la population est l’un des plus bas au monde. Cela équivaut à 3,8 % du produit intérieur brut (PIB) et seulement plus que le Mexique, dont l’administration investit 2,7 % du PIB dans la santé. Les chiffres font partie de l’enquête sur les comptes satellites de la santé, réalisée par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), publiée dans la matinée du jeudi 13.

Entre 2010 et 2019, les dépenses en biens et services de santé au Brésil sont passées de 8,0 % du PIB à 9,6 % du PIB. Cependant, l’augmentation est sortie des poches des Brésiliens. Les dépenses publiques sont demeurées relativement stables au cours de cette période, tandis que les dépenses des ménages ont augmenté.

En 2019, la consommation finale de biens et services de santé a atteint 711,4 milliards BRL ; avec des dépenses familiales brésiliennes totalisant 427,8 milliards de R$ (5,8 % du PIB) et des dépenses publiques s’élevant à 283,6 milliards de R$ (3,8 % du PIB). En 2010, la contribution familiale était de 4,4 %, tandis que la contribution gouvernementale était de 3,6 %.

En moyenne, dans certains pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les gouvernements dépensent l’équivalent de 6,5 % du PIB, tandis que les ménages ne dépensent que 2,3 % du PIB. Dans certains pays, comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, l’investissement public est encore plus élevé, à 9,9 %, 9,3 % et 8,0 % du PIB, respectivement. En Amérique latine, la Colombie et le Chili ont des dépenses publiques proportionnellement plus élevées que le Brésil, 6,0 % et 5,7 %, respectivement.

Les principales dépenses des familles concernent les services de santé privés (tels que les plans de santé), qui représentent 67,5 % des dépenses totales de ce segment. Les dépenses en médicaments, qui s’élevaient en 2019 à 122,7 milliards de BRL, représentent 29,3 % des dépenses de santé des familles.

Un autre indicateur présenté par cette enquête est les dépenses de santé par habitant. En 2019, les dépenses par habitant pour la consommation de biens et services de santé par les familles ont atteint 2 035,6 BRL, tandis que les dépenses publiques étaient de 1 349,6 BRL. L’analyse des dépenses par habitant utilise ce qu’on appelle la parité de pouvoir d’achat entre les pays en dollars (US$ PPA).

Le calcul permet de comparer la capacité de consommation des produits de santé au Brésil par rapport à d’autres pays. Dans cette comparaison, les dépenses de santé par habitant du Brésil sont supérieures à celles d’autres pays d’Amérique latine, comme la Colombie et le Mexique. Cependant, ils sont inférieurs à la moyenne observée dans les pays de l’OCDE, qui dépensent l’équivalent de 2,9 fois les dépenses du Brésil.