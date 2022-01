Les défenseurs des droits des animaux en France veulent interdire le foie d’oie. Il a parlé de nourrir les animaux cruellement

Ces derniers mois, il y a eu un débat houleux en France sur la question de savoir s’il est acceptable de manger une friandise appelée foie gras. Les militants des droits des animaux s’efforcent de les interdire pour le gavage des animaux nécessaires à cette délicatesse.

Plusieurs mairies françaises ont cessé de servir du foie gras à leurs réceptions pour marquer leur désapprobation. Les chefs, quant à eux, ne veulent pas perdre cette tradition, rapportent les médias français.

Le foie gras est l’aliment de la plupart des Français lors des fêtes et des fêtes, y compris Noël. La mairie de Lyon a interdit le foie gras lors de ses manifestations de septembre dernier et la décision était quasiment inconnue à l’époque. Encore plus tôt, par exemple, Strasbourg ou Grenoble ont décidé de suivre les mêmes étapes. Leur approche a été saluée par l’organisation de protection des animaux PETA, qui visite activement les mairies des grandes villes dans le but de les amener à faire de même.

Les chefs et les restaurateurs, quant à eux, sont contre l’interdiction du foie gras. Ils ont qualifié leur interdiction administrative de « scandale », selon laquelle PETA a condamné l’affaire. Le chef, approché par BFM TV, a évoqué la « campagne de communication » et « une énorme perte pour Lyon, la capitale gastronomique ». Ils découvrent que Lyon est célèbre pour ses restaurants.

Selon Le Figaro, l’interdiction du foie gras sera appliquée à New York à partir de l’année prochaine. Le gouvernement britannique veut interdire sa vente sur son territoire et exhorte les chefs à utiliser des substituts végétaliens à base de levure, d’huile et d’épices lors de la préparation des aliments.

« C’est comme maudire les Britanniques en France pour manger du pudding et la Norvège pour faire fermenter du hareng. C’est un produit qui fait partie de notre patrimoine culturel qui fait venir les touristes ici », a déclaré Marie-Pierre Pé, présidente de l’association des producteurs de foie gras. « Si ça continue comme ça, le restaurant ne proposera qu’un morceau d’ananas ou de pastèque », a-t-il ajouté.