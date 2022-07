Les cyclistes du Tour de France seront confrontés à une dure épreuve en montagne, Pogačar conservera la tête

Albertville (France) – Aujourd’hui, les cyclistes du Tour de France affronteront une dure épreuve de montagne avec deux sorties de la catégorie la plus élevée. La tête du classement général sera conservée par le favori slovène Tadej Pogačar dans la onzième étape, qui mènera d’Albertville au Col di Granon Serre Chevalier.

Seuls les 46 premiers kilomètres de la ville qui a accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 1992 seront plats. Ensuite, la plus petite ascension commence et sort vers le célèbre sommet de la course par étapes traditionnelle Col du Galibier, qui est situé à 2 642 mètres d’altitude. Après une descente de plus de 30 kilomètres, la décision sera prise sur la prochaine montée raide vers le sommet de la cible Col du Granon, qui culmine à 2 413 mètres. Les cyclistes ont parcouru un total de 152 kilomètres.

Le vainqueur des deux dernières éditions du Pogačar Tour menait onze secondes devant l’Allemand Lennard Kämna après une dixième étape spectaculaire. Cependant, selon les hypothèses du journal, le profil exigeant de la montagne ne devrait pas correspondre à la randonnée plus légère de mardi. Le plus grand rival de Pogačar en ce moment est le troisième Danois Jonas Vingaard, qui perd continuellement 39 secondes.