Les citoyens tchèques à l’étranger décrivent ce qu’ils doivent faire pour les élections

Martha McCabe. | Photo : Archives personnelles du défendeur / Avec autorisation d’utilisation sur Aktuálně.cz

Marta McCabe, fondatrice et directrice de l’école tchèque et slovaque de Caroline du Nord et chargée de cours à l’université Duke, vit aux États-Unis depuis près de 20 ans. Il s’apprête à se rendre aux élections, même si ce n’est que la deuxième fois qu’il peut aller voter aux États-Unis pour des raisons financières et de temps.

« Cela signifie beaucoup pour moi voyage en avion de la Caroline du Nord à Washington DCce qui coûte environ quatre mille couronnes pour le billet d’avion et quatre mille autres pour l’hébergement à Washington », a-t-il expliqué au journal Aktuálně.cz. Il ne peut parcourir les 400 kilomètres qu’une seule fois, il ne participera donc à aucun tour présidentiel. décider longtemps à l’avance, sinon le voyage serait plus cher.

En outre, McCabe a rappelé que les États-Unis ne sont pas seulement une question d’argent. « Aux États-Unis, il y aura des élections jeudi et vendredi, donc j’ai dû m’absenter du travailpour que je puisse même arriver à Washington à temps. »

Bien qu’il ait vécu à l’étranger pendant des années, il dit suivre de près la politique tchèque. « Bien sûr, j’ai aussi vu le récent super débat sur les candidats à la présidentielle au CT et j’ai été clair sur le candidat que je soutiendrais au second tour. » Et c’est même en supposant que le favori n’avance pas.

Aux États-Unis, les citoyens tchèques ne peuvent voter qu’à quatre endroits : Washington DC, New York, Chicago et Los Angeles. Il y a tellement d’électeurs qu’ils doivent parcourir des centaines de kilomètres. C’est aussi pourquoi McCabe fait partie de ceux qui essaient de promouvoir le vote par correspondance en République tchèque et sont actifs dans des associations. Nous voulons sélectionner à distance.