Les cas de dengue dangereuse augmentent en France, le changement climatique y contribue — T24 — Télévision tchèque

Des équipes en combinaisons étanches blanches équipées de bidons se sont lancées vers cinq heures du matin dans les rues des villes et villages du sud de la France, accompagnées de voitures aux gyrophares rouges. Des nuages ​​de substances tuant les moustiques ont été transportés dans l’air, ne faisant que se gratter la gorge. Les gouttelettes de pulvérisation se déposent sur les plantes et les trottoirs, tuant les insectes indésirables, et avec les premiers rayons du soleil, elles disparaissent pour ne pas nuire aux personnes ou aux pollinisateurs, explique Le Monde.

La dengue est une maladie virale, le principal symptôme est une forte fièvre, les cas graves sont accompagnés de saignements. Le taux de mortalité dû à la dengue est relativement faible, mais en raison du nombre élevé de personnes infectées, la maladie a tendance à tuer beaucoup de gens, a indiqué l’agence de presse AFP.

La fièvre est transmise par des moustiques tigres infectés, apparus en France métropolitaine il y a une vingtaine d’années. On les retrouve désormais sur les deux tiers du territoire. Bien que les moustiques aient un rayon d’action d’environ deux cents mètres, ils utilisent les gens et souvent leur voiture pour se déplacer, écrit Le Monde.